Mong một mái ấm bình yên cùng chàng trai chín chắn, lịch sự

Em sinh năm 1995, chưa từng kết hôn, làm công việc văn phòng tại Sài Gòn, thu nhập ổn định, đủ để chi tiêu cho mình.

Em là người Long An, ngoại hình dễ nhìn. Về tính cách, em không phải típ con gái đảm đang, nhưng tôn trọng hai chữ gia đình và luôn đặt nó ở vị trí ưu tiên. Tính em hơi trầm một chút. Em khá nghiêm và nguyên tắc trong công việc, nhưng khi "xả vai" rồi thì được mọi người bảo là hòa đồng, vui vẻ. Dù biết tính cách thế này có hơi khó chịu, nhưng biết sao giờ... Hy vọng anh có thể chịu được sự thay đổi này của em.

Quan điểm về hôn nhân của em là sự tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và nhường nhịn nhau ở một mức độ nhất định. Cuộc sống mà, mình còn mâu thuẫn với chính mình, huống chi là người với người. Nhưng chúng ta hãy bao dung cho nhau nhiều hơn, anh nhé. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội cùng nhau đi qua những hỉ nộ ái ố của cuộc sống.

Về anh, em hy vọng anh sẽ là chàng trai đủ trưởng thành, chín chắn, lịch sự, có công việc ổn định. Đôi lúc có thể che nắng, chắn mưa cho em. Quan điểm này có hơi kỳ với một số bạn, nhưng dù sao cũng là con gái mà, mình được quyền yểu điệu, phải không anh? À, có thêm một điểm nhỏ nữa là anh chưa từng kết hôn nhé.

Nếu anh thấy phù hợp và đang nghiêm túc, sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài, hãy gửi thư cho em. Sài Gòn về đêm vừa rộn ràng, vừa cô độc. Để dựng nên mái ấm nhỏ của riêng mình, với một cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên trong tương lai, thật không dễ.

Mong chúng ta sẽ là người hữu duyên.

