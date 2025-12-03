Mong một hạnh phúc từ anh

Em cần người có kiến thức xã hội tốt, sống đạo đức, bao dung và đủ vững vàng để khiến em trở về với phiên bản nữ tính như xưa.

Chỉ khi lo xong cho con cái, cảm nhận cô đơn mới rõ nhất, em bất giác nhớ về thời từng yêu, một bàn tay đưa ra và em nắm lấy, kéo em vào và ôm em. Đã lâu không được ôm anh sau chiếc xe dạo quanh phố phường, ghé những nơi bất chợt để cùng cảm nhận hương vị cuộc sống: thử ăn món ngon, ngắm cảnh đẹp hoặc ngắm nhìn hạnh phúc con người trong tâm trạng hạnh phúc bên anh. Con trai duy nhất của em đã 25 tuổi và có công việc ổn định, anh có đến với em chỉ cần làm người cha dượng chỉ bảo con nhưng gì tinh túy, để con làm người đàn ông trưởng thành.

Anh nếu đủ bao dung và còn mong muốn hơi ấm của gia đình, hãy viết thư cho em. Em cần một người có kiến thức xã hội tốt, sống đạo đức, bao dung và đủ vững vàng để khiến em trở về với phiên bản nữ tính như ngày đầu cha mẹ trao cho em, vì em đã có anh. Em ở Sài Gòn nên cũng mong gặp anh ở gần để dễ tìm hiểu, lo cho nhau. Còn nếu anh ở xa mà sẵn lòng chuyển đến Sài Gòn thì em rất vui. Em tìm người hơn em từ 3 tới 10 tuổi, tầm 57 đến 65 tuổi. Mong thư hồi âm của anh.

