Mong lập gia đình, hy vọng sớm gặp lại anh

Hơn nửa năm từ khi ta gặp nhau trên chuyến xe cúng dường Trường Hạ hai ngày một đêm, em vẫn luôn mong đến ngày được gặp lại anh.

Em, người từng trải qua vài mối tình thuở mới lớn, còn nhiều ngây ngô. Mối tình gần nhất đã cách đây 5 năm, duyên không thành nên em quyết định tìm niềm vui nơi phật pháp. Với em khi ấy, "có chồng là cái nợ", em từng nghĩ mình sẽ không lấy chồng, cho đến khi gặp anh. Trước giờ đi xa cùng chùa, đây là lần đầu tiên em được sắp xếp ngồi gần một người nam. Cảm giác ban đầu của em rất bình thường, bởi gần 5 năm qua, việc thường xuyên đi chùa đã tôi luyện em trở nên điềm tĩnh, xem nam nữ như nhau, không khởi cảm xúc.

Vì quãng đường di chuyển khá dài, để không lãng phí thời gian, em chuẩn bị sẵn một quyển kinh do một cô Phật tử ngồi gần đưa cho mượn. Xe chạy êm thì em đọc kinh. Với bản tính muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà nội dung quyển kinh mang lại, em đã giới thiệu và mời anh cùng xem. Anh đã vui vẻ tiếp nhận lòng tốt của em khi cầm quyển kinh lên đọc, câu chuyện giữa chúng ta bắt đầu từ đó. Chúng ta trò chuyện chủ yếu về công việc, cuộc sống và đạo. Em không hỏi anh nhiều về đời sống riêng tư, như việc anh đã có gia đình hay người yêu chưa, bởi lúc đó em không có ý định tìm hiểu để lập gia đình. Chỉ có một lần, khi anh kể rằng những ngày chay không có ai nấu đồ ăn, phải ăn mì gói, em thoáng nghĩ rằng có lẽ anh từng có vợ hoặc hiện tại sống một mình.

Suốt chuyến đi, chúng ta trò chuyện khá nhiều. Anh là người làm kinh doanh nên nói chuyện rất dí dỏm, nhưng cũng chân thành và nhẹ nhàng trong lời nói, mạnh mẽ trong con người. Có lẽ chính điều đó đã khiến em cảm mến anh. Em có chia sẻ rằng chùa này thỉnh thoảng tổ chức pháp hội tụng kinh ba ngày ba đêm rất hay, nếu có dịp anh nên tham dự. Anh đùa rằng sẽ tổ chức cho cả công ty đi "du lịch ba ngày ba đêm để đọc kinh", vừa tiết kiệm lại ý nghĩa. Em cũng đùa lại rằng nếu được vậy thì thật tốt, vừa đi chơi vừa tích thêm phước.

Chuyến đi nào rồi cũng kết thúc. Trên xe, nhân lúc thích hợp gửi lời chào đến cô phật tử, em cũng chào anh sớm. Với thói quen bắt tay khi giao tiếp, anh đưa tay ra, còn em thì không ngần ngại nắm chặt tay anh. Anh nói với em rằng nếu có duyên, hẹn ngày gặp lại, có thể anh sẽ đi chùa vào dịp giỗ cuối năm. Em bảo nếu anh có đi chùa và thấy em thì gọi, vì em không biết mặt anh, chỉ nhớ giọng nói và dáng người, bởi anh thường đeo khẩu trang. Gần bảy tháng trôi qua, ngày giỗ cũng đến, có lẽ vì rơi vào giữa tuần nên anh không đi được, em đã không gặp lại anh.

Giờ đây, khi đã lớn tuổi hơn, suy nghĩ của em cũng khác. Em lại mong muốn có một gia đình và rất hy vọng sớm gặp lại anh. Nếu anh vẫn còn độc thân, em mong chúng ta có thể cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Dẫu biết rằng khoảng cách tuổi tác, cũng như sự khác biệt trong lối sống ăn chay - ăn mặn là những rào cản không nhỏ. Nếu anh có duyên đọc được những dòng này, hãy liên hệ với em nhé.

