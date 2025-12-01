Mong làm quen cô gái dịu dàng, thấu hiểu, quan điểm sống tích cực

Nhiều người nhận xét tôi là người điềm đạm, biết lắng nghe và khá hài hước khi đã quen thân.

Tôi là một người con của Sài Gòn, vừa bước sang tuổi 43. Tôi đang làm việc trong lĩnh vực vận tải với vai trò quản lý đoàn xe. Dù công việc khá bận rộn và đòi hỏi sự logic, khô khan, nhưng sâu thẳm tôi vẫn là một người giàu cảm xúc, trân trọng gia đình và luôn tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Nhiều người nhận xét tôi là người điềm đạm, biết lắng nghe và khá hài hước khi đã quen thân. Tôi yêu thích những buổi chiều cuối tuần chạy bộ quanh công viên, hay đơn giản là ngồi nhâm nhi một cuốn sách trong không gian yên tĩnh. Ngoài ra, tôi rất thích khám phá ẩm thực và luôn sẵn lòng thử những món ăn mới. Tôi tin rằng, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều nhỏ nhặt và giản dị nhất.

Sau một thời gian dài tập trung cho sự nghiệp, nhìn lại, tôi nhận ra mình đang thiếu một người bạn đời để chia sẻ những điều ấy. Tôi mong muốn được làm quen với một cô gái dịu dàng, thấu hiểu, có công việc ổn định và có quan điểm sống tích cực, hướng về tương lai. Điều quan trọng nhất là tôi cần một người có thể cùng mình xây dựng một tổ ấm bình yên, nơi chúng ta có thể làm chỗ dựa cho nhau sau những bộn bề ngoài xã hội. Nếu bạn cũng thích cà phê sáng và du lịch nghỉ dưỡng, đó sẽ là một điểm cộng lớn.

Nếu bạn cảm thấy có sự đồng điệu qua những dòng tâm sự này, đừng ngần ngại gửi thư cho tôi nhé. Tôi tin rằng, mọi sự gặp gỡ đều là duyên phận. Xin chân thành cảm ơn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ