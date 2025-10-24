Mong khi gặp và ở bên em, anh sẽ là người hạnh phúc

Em không tự nhận mình là một người hoàn hảo nhưng em vẫn luôn cố gắng để mình có thể trở thành người hoàn hảo với chính mình.

Chào anh, người đang đọc bài viết này của em! Em từng đi qua vài ba mối tình không trọn vẹn. Nhiều lúc em không biết mình có thực sự phù hợp với chuyện yêu đương hay không nữa. Kết thúc một câu chuyện tình cảm nào đó, điều đọng lại trong em là những bài học với đầy sự tổn thương. Nhưng em biết rằng, mình không thể để quá khứ ấy vùi lấp đi và khiến mình trở nên yếu đuối được. Em vẫn muốn yêu và được yêu, muốn có một người ở cạnh bên sẻ chia những chuyện vui buồn trong cuộc sống, cùng nhau nấu những bữa ăn ngon và nắm tay nhau đi hết cuộc đời.

Em không có yêu cầu gì cao về người bạn đời của mình. Em chỉ mong rằng khi gặp em và ở bên em, anh sẽ là người hạnh phúc. Em năm nay cũng vừa tròn 30, đang sống và làm việc tại TP HCM. Em không tự nhận mình là một người hoàn hảo nhưng em vẫn luôn cố gắng để mình có thể trở thành người hoàn hảo với chính mình. Em thích những thứ nhẹ nhàng và đáng yêu như cách em đang nhìn thế giới này vậy đó. Em vẫn đang tự yêu lấy bản thân mình và chờ anh đến để chúng mình yêu nhau. Cảm ơn anh đã đọc những dòng tâm sự này của em. Nếu anh cảm thấy chúng mình có gì đó tương thích với nhau thì đừng ngần ngại mà liên lạc nhé. Em chờ đấy!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ