Mong hữu duyên sớm tìm thấy anh giữa Sài Gòn

Gửi người hữu duyên, mình là nữ, sinh 1989, dân văn phòng ngành tài chính. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nó cứ âm thầm trôi và chúng ta cũng lặng lẽ trưởng thành trên hành trình mưu sinh của mỗi người. Dòng đời xô đẩy, mình lạc trôi từ miền Trung vào Sài Gòn, vùng đất hoa lệ. Trên con đường đó mình đã học được cách tự chăm sóc bản thân, trở nên trầm tĩnh hơn, biết lắng nghe và không còn quá bận tâm đến lời nói của những người xung quanh. Mình có thói quen tự nấu ăn và cũng thu xếp thời gian chạy bộ cuối giờ làm việc để nâng cao sức khỏe. Mình thích chơi cầu lông nhưng chưa có người chơi cùng, ở tuổi này mình nhận thấy sức khỏe là vô cùng quan trọng.



Năm ngoái ba mình bị tai nạn nằm một tháng ở phòng ICU, thời gian đó đối với gia đình mình là khoảng thời gian khó khăn nhưng cũng đầy chiêm nghiệm. Mình nhận thấy cuộc đời vô thường và nhận ra rằng khi khó khăn, gia đình luôn là điểm tựa quý giá. Nơi không chỉ là chốn về mỗi khi ta bị cuộc đời xô đẩy mà còn là động lực để ta phấn đấu và bảo vệ. Cá nhân mình cũng mong muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình, một nơi tối về có người tâm sự hôm nay công việc của bạn ra sao, được cùng nhau đi khám phá những món ngon, những nơi lý thú, được sẻ chia và động viên những lúc ta cô đơn mệt mỏi, một bờ vai có trách nhiệm và vững chãi để mình dựa vào nhưng có lẽ Sài Gòn rộng quá, người hữu duyên mãi chưa va vào mình.



Để rút ngắn thời gian va đụng ở thời đại 5.0, mình nhờ VnExpress kết nối giúp, đây là điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến. Trưởng thành không phải là bạn bao nhiêu tuổi mà là lúc bạn đã đủ trách nhiệm và chín chắn để đương đầu với lựa chọn của chính mình. Mong người hữu duyên sẽ sớm tìm thấy nhau giữa Sài Gòn hoa lệ. Thân ái!

