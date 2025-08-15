'Mộng hoa lục' - chuyện phụ nữ thời Tống qua vở opera

Trung Quốc"Mộng hoa lục" gây tiếng vang khi kể chuyện lập nghiệp của phụ nữ thời Tống bằng nghệ thuật cổ truyền kết hợp opera.

Theo Jf daily, vở diễn tân cổ điển của Nhà hát opera Thượng Hải, Trung Quốc tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ sau buổi diễn đầu tiên tại Bắc Kinh hôm 9/8, êkíp tiếp tục lưu diễn tại các tỉnh thành.

Trích vở opera 'Mộng hoa lục' Trích đoạn opera "Mộng hoa lục". Video: Mtime

Tác phẩm cải biên từ vở kịch Triệu Phán Nhi phong nguyệt cứu phong thần của tác giả Quan Hán Khanh, câu chuyện xảy ra thời Tống, ba cô gái Triệu Phán Nhi, Tống Dẫn Chương, Tôn Tam Nương mỗi người mỗi cảnh, cùng nhau từ Tiền Đường đến kinh thành Đông Kinh lập nghiệp. Họ khắc phục khó khăn để kinh doanh quán ăn, tạo dựng chỗ đứng ở chốn phồn hoa. Tác phẩm đề cao sự tự lực, dũng cảm của phụ nữ.

Tạo hình Triệu Phán Nhi ở vở opera. Ảnh: Xinhua

Vở diễn được giới chuyên môn đánh giá cao khi kết hợp hài hòa giữa phong cách mỹ thuật truyền thống Trung Quốc và nghệ thuật nguồn gốc phương Tây. Không chỉ mang đến bữa tiệc âm nhạc, hình ảnh, tác phẩm trở thành hình mẫu cho xây dựng opera dựa trên cốt truyện đậm dấu ấn văn hóa Trung Quốc.

Lữ Lượng - tổng phụ trách âm nhạc - cho biết đoạn "đấu trà" là cao trào của tác phẩm. Khi nhân vật Triệu Phán Nhi so tài pha trà, tiếng đàn tì bà mô phỏng nhịp điệu của dụng cụ pha chế, tiếng đàn dây biểu thị bọt trà nổi lên. Các nghệ sĩ trong trang phục voan xanh nhảy múa trong âm thanh của dàn nhạc giao hưởng.

Ông Trương Khánh Tân, nhà sản xuất của Nhà hát opera Thượng Hải, cho biết mục tiêu của êkíp là làm cho "cổ tranh, tì bà và vĩ cầm giao thoa, để mỹ học thời Tống và giai điệu opera cộng sinh".

Trang phục của các diễn viên ở opera "Mộng hoa lục". Ảnh: Xinhua

Từ khi du nhập vào Trung Quốc, opera hòa quyện với văn hóa truyền thống, dần hình thành nghệ thuật mang bản sắc riêng. Mộng hoa lục cũng theo xu hướng này khi phát huy thế mạnh dân tộc, đưa tập quán sinh hoạt địa phương vào tác phẩm, từ đó bản địa hóa opera.

Theo thống kê của Hiệp hội ngành biểu diễn Trung Quốc, đối tượng chủ yếu của thị trường biểu diễn là những người tuổi từ 18 đến 39, chiếm 76% tổng số người mua vé. Nhiều đoàn nghệ thuật tìm cách tiếp cận được nhiều khán giả trẻ hơn, bồi dưỡng thế hệ người thưởng thức mới. Về hình thức biểu diễn, một số vở opera kết hợp các phong cách âm nhạc pop, rock vào tác phẩm, dàn dựng sân khấu và tạo hình nhân vật gần gũi thẩm mỹ hiện đại.

Như Anh (theo Jf daily)