Mong gặp người phụ nữ nhân hậu để xây dựng mái ấm

Ở tuổi của mình, tôi trân trọng những người có xu hướng tình cảm nhẹ nhàng, không đặt nặng nhu cầu thể xác.

Tôi 45 tuổi, hiện công tác tại bộ phận kinh doanh của một tập đoàn đa ngành. Do tính chất công việc, tôi tương đối hoạt ngôn, có phần hài hước nhưng thực chất tôi hướng nội, quyết đoán, giải quyết mọi việc không ồn ào do thường hiểu được phần nào người đối diện thông qua quan sát để chọn cách nói hay cư xử phù hợp. Dù đã có việc này hay việc khác xảy ra, tôi thấy mình may mắn vì cuộc sống không quá biến động, luôn gặp nhiều bạn bè giỏi và tốt để học hỏi, cố gắng.



Dù vậy, cuộc sống riêng của tôi lại khác. Tôi đã kết hôn và dù xuất phát từ tình cảm chân thành, thế nhưng sự khác biệt về suy nghĩ, lối sống khiến chúng tôi dần xa nhau. Cuối cùng, khi không còn đồng điệu và chưa có con chung, chúng tôi đã đồng thuận chia tay trong tôn trọng và thiện chí.



Tôi từng nghĩ sẽ không kết hôn thêm lần nữa vì thường cần thời gian để thấy mình thuộc về một mối quan hệ, cũng vì nhận ra một cuộc hôn nhân không hạnh phúc có thể lấy đi nhiều năng lượng của chúng ta hơn những gì tôi nghĩ. Gần đây, khi tham gia những hoạt động tình nguyện, tiếp xúc và trò chuyện với nhiều gia đình, trẻ nhỏ, tôi nhận ra mình vẫn còn mong muốn được sống trong một mái ấm nơi vợ và chồng cùng chia sẻ, đồng hành nuôi dạy con cái và có nhau trong những lúc bình thường, giản dị nhất. Tôi viết những dòng này trong lúc chờ bay nối chuyến ở Hà Nội. Mỗi lần ở sân bay tôi lại có cảm giác mình muốn được về nhà. Và lần này, tôi muốn "nhà" không chỉ là một nơi mà còn là một người, một gia đình.



Vì là một người bình thường, không có gì ngoài việc mong gặp một người có lòng nhân hậu, hào sảng dù bạn ở bất cứ đâu. Ở tuổi của mình, tôi trân trọng những người có xu hướng tình cảm nhẹ nhàng, không đặt nặng nhu cầu thể xác nhưng vẫn có mong muốn gặp một người có học vấn và vẻ ngoài điềm đạm, yêu thương trẻ em và người lớn tuổi để xây dựng một gia đình hạnh phúc, đặc biệt khi bạn bất an vì từng lập gia đình nên có con hay em bé bên cạnh.



Giữa rất nhiều bài viết được đăng mỗi ngày, nếu bạn vô tình đọc và cảm thấy đâu đó có đồng cảm nhất định, tôi rất vui được trò chuyện thêm. Dù tương lai thế nào, tôi tin rằng một cuộc gặp gỡ tử tế luôn là điều đáng quý. Chúc các bạn sức khỏe và nhiều yêu thương.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ