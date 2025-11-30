Mong gặp người đàn ông thực tế và có chút lãng mạn

Chào anh, em là cô gái yêu thích kinh doanh và muốn tìm người bạn cùng đam mê, khi nào đủ điều kiện sẽ cùng anh đi khắp nơi.

Ngoài việc kiếm tiền ra, em rất yêu thích thiên nhiên, thích đi chụp ảnh phong cảnh và thích khám phá. Tuy đã hơn 40 tuổi rồi nhưng em luôn giữ cho tinh thần tươi trẻ, và một tinh thần tốt có thể thích ứng mọi hoàn cảnh. Em dễ tính, sống hài hòa, được rất nhiều người quý mến, tuy nhiên không may mắn trong tình cảm, muốn tìm mảnh ghép của mình.

Em mong rằng anh có tâm hồn đẹp, tính cách tốt và kinh tế ổn định để có thể dành thời gian đi chơi, đi ngắm cảnh cùng em. Nếu anh sinh ra và lớn lên ở khu vực thành thị càng tốt, nếu không cũng có suy nghĩ tích cực và không gia trưởng là được. Em muốn có chút gì đó tương đồng và thấy hầu hết các chàng trai nông thôn rất nhiều thời gian để tụ tập nhậu nhẹt với các bạn hoặc với gia đình.

Em uống rượu rất tốt nhưng luôn từ chối uống rượu và không bao giờ say. Chồng cũ em mê uống rượu nên em đã rèn luyện để uống cùng để dằn mặt anh ấy nhưng không được. Anh uống một cốc thì mình uống 2–3 nhưng anh luôn là người say bét nhè trước mà vẫn không chịu từ bỏ. Em mong tìm được người đồng hành không phải là uống rượu, mà chỉ để uống trà và được yêu thương.

Em đang một mình chăm sóc hai đứa nhỏ, kinh tế tạm ổn, kiểu làm nhiều thích có nhiều mà rảnh rỗi thì ít tiền. Nói chung em điều tiết được cuộc sống và thời gian theo ý mình tùy mong muốn. Chỉ mong có người đồng hành, cuộc sống tốt hơn. Vì trước em cũng làm cơ quan nhà nước, sau đó nghỉ để kinh doanh (cũng đúng chuyên ngành đã học nên áp dụng được nhiều). Thanh xuân cũng dành khá nhiều thời gian để học hai trường, muốn sau này toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhưng mơ ước không trọn vẹn. Lỡ rồi thì mong có người sửa thôi. Cuộc sống cũng nhẹ nhàng và vô thường lắm.

Em sẽ trân trọng từng phút giây quý giá trên cuộc đời này nếu được bên người mình yêu thương và cũng yêu thương mình vô điều kiện. Mong anh vừa thực tế vừa lãng mạn sẽ phù hợp với em. Em mong người bạn trai hơi mập chút hoặc đừng chê em béo là được. Em rất mong anh quan tâm gửi mail sớm cho em. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, nếu hợp duyên thì tiến tới thôi.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ