Mong gặp người đàn ông hài hước, bao dung, tư tưởng hiện đại

Gửi anh, người của tương lai! Chào anh, người em gọi bằng hai chữ "tương lai". Em 33 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM, cao 1m55, dáng người nhỏ nhắn, hay cười nên thường nhận xét trẻ hơn tuổi. Em mong gặp một người đàn ông từ 33 - 36 tuổi hài hước, bao dung và có tư tưởng hiện đại, không áp đặt. Người đủ thẳng thắn để nói điều mình nghĩ, đủ ấm áp để không chọn im lặng khi có điều chưa hiểu, vì em nghĩ cuộc sống đã có quá nhiều dò xét thì tình yêu còn phải đoán ý nhau nữa quá là mệt mỏi.

Em thích đọc sách, chụp ảnh, nghe radio, làm podcasts, đi cà phê và du lịch những vùng đất xa xôi, trò chuyện tìm hiểu cuộc sống xung quanh. Những lúc cạn năng lượng, em chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, rồi mong có một người đến kéo dậy, cho em một cái ôm và chút động lực. Em không cần anh quá tài giỏi hay giàu có, em chỉ cần một người biết tôn trọng và kiên nhẫn. Em không biết anh ở đâu giữa thành phố này, nếu anh đang ở đâu đó đọc được mong rằng khi duyên đến, chúng ta sẽ nhận ra nhau. Cảm ơn anh đã đọc đến đây. Hy vọng em sẽ sớm gặp được anh.

