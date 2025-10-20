Mong gặp người đàn ông giản dị, biết yêu thương

Mình là người đơn giản, cao trên 1m6, biết làm ăn, vun vén lo cho gia đình, không ăn chơi đua đòi hay chạy theo cám dỗ về vật chất.

Mình là độc giả thường xuyên của báo, cũng là bà mẹ đơn thân, kinh tế mình tạm ổn có thể lo cho con được. Hôm nay cũng mạnh dạn viết lên mong muốn của mình để mong có thể tìm được người bạn tâm sự, chia sẻ để cũng nhau đi đến hết đoạn đường. Mình là người phụ nữ đơn giản, cao trên 1m6, biết làm ăn, vun vén lo cho gia đình, không ăn chơi đua đòi hay chạy theo cám dỗ về vật chất. Mình luôn có chí tiến thủ trong công việc và cuộc sống. Mình không xinh đẹp nhưng không phải quá xấu. Mình thiên về xu hướng tự nhiên, không thích chỉnh sửa ngày trước và bây giờ cũng thế.

Mình viết vậy để mong làm quen được người đàn ông đơn giản, không cầu kỳ. Mình đang ở khu vực phía đông Hà Nội nên mong muốn quen bạn nam ở khu vực gần đó hoặc bán kính không quá xa để cả hai đỡ phải thay đổi công việc. Mong rằng bạn nam có tư duy kinh doanh, có trình độ, biết tự kìm chế bản thân, để tránh tình trạng tranh cãi hay không vui nếu mình bận công việc mà chưa kịp làm việc nhà hay trả lời tin nhắn.

Mình làm việc nhiều không phải vì yêu công việc mà là mình đã phải gồng gánh một mình, không có ai bên cạnh từ rất lâu. Mình rất mong có một bờ vai để dựa mỗi khi mệt mỏi. Mong rằng mình sẽ gặp được một người có đạo đức và thương mình, thế là đủ. Mình rất mong được kết nối, tìm hiểu và đi xa hơn, cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ đầy yêu thương.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ