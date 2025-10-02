Mong gặp người đàn ông có trái tim ấm áp, tử tế và bao dung

Tìm bạn đời cao ráo, dễ nhìn, nghề nghiệp ổn định, không quá bận rộn; tính cách, lối sống và sở thích tương đồng để đi tiếp chặng đường tới.

Mình đã biết đến chuyên mục này qua bạn bè giới thiệu, nên hôm nay mình quyết định viết một bài nghiêm túc, mong rằng có thể kết nối được một người phù hợp. Mình là mẹ đơn thân, 38 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, chỉn chu, bản tính hiền lành, thân thiện, vui vẻ, sống tử tế, lối sống lành mạnh. Mình là con người thích sự tình cảm, lãng mạn nhưng lại có chút nóng tính và trẻ con, chắc là do mình mệnh Hỏa. Nghề nghiệp hiện tại ổn định, đang làm việc văn phòng và sinh sống ở Hà Nội. Thu nhập khá để có thể chăm sóc tốt cho bản thân và con. Mình thuộc típ mạnh mẽ và tự lập nhưng lại luôn mong muốn được che chở và được yếu đuối hơn khi đứng trước người đàn ông của mình.



Hiện tại mình sống cùng con 7 tuổi, bé nhà mình không được may mắn và khỏe mạnh như những bé bình thường, cho nên mình mong muốn có thể tìm được người đủ thông cảm, tử tế và bao dung, để cùng mình chăm sóc và thương yêu bé. Bé như vậy cũng là thiệt thòi hơn rất nhiều và với mình, bé vẫn là ưu tiên số một. Đôi lúc mình thấy cũng hơi bị mặc cảm và cảm thấy hơi khó để bắt đầu một mối quan hệ mới, luôn phân vân liệu người ấy có đủ tốt để thương yêu và chăm sóc một đứa trẻ không hoàn thiện với mình không.



Ngoài công việc giờ hành chính và chăm sóc con, mình mong muốn có người chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, từ nhưng suy nghĩ, cảm nhận, dự định, đến những công việc trong nhà, cùng mình nhắm mắt đi ngủ và thức dậy mỗi sáng, cùng mình thưởng thức cà phê cuối tuần hay đi xem phim. Mình thích đi du lịch với người thương và gia đình, mỗi một hoặc hai tháng một lần, để tâm lý được thoải mái và gắn kết tình cảm gia đình. Đi đâu cũng được, quan trọng là đi cùng ai phải không nhỉ.



Mình đã ly hôn được gần hai năm, nhưng vì tuổi cũng không còn trẻ nên muốn sớm có thể tìm được người phù hợp để xây dựng lại một gia đình trọn vẹn hơn và có thể sinh thêm một hai bé nữa. Mình mong muốn tìm bạn đời có ngoại hình cao ráo, dễ nhìn, nghề nghiệp ổn định, không quá bận rộn, tính cách, lối sống và sở thích tương đồng để cùng đi tiếp chặng đường sắp tới. Vì theo mình, đó là những tiền đề để mối quan hệ được bền vững hơn. Độ tuổi có thể lớn hoặc nhỏ hơn mình vài tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Nếu bố mẹ còn ở quê thì quê không quá xa từ Hà Nội. Rất mong được kết nối với bạn phù hợp. Cám ơn bạn đọc đã quan tâm tới bài viết của mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ