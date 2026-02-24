Mong gặp người đàn ông chín chắn, nhân hậu

Khi con càng lớn, khi Tết nhất về, dù có mạnh mẽ tới đâu, trong lòng em vẫn không che giấu được một nỗi buồn.

Năm mới, ai ai cũng vui vẻ, hân hoan đoàn tụ bên người thân, gia đình, người yêu. Những giây phút này, em không khỏi chạnh lòng khi đón Tết chỉ có một mình.

Em từng đổ vỡ trong hôn nhân. Tự dặn lòng chăm chỉ làm kinh tế vững chãi để nuôi con, giữ tâm bình an và sẽ không yêu thêm lần nào nữa. Cứ vậy đã 4 năm trôi qua, cuộc sống và công việc, kinh tế khá ổn định. Những ngày tháng bình yên đó cứ lặng lẽ trôi qua mỗi ngày. Bên cạnh em vẫn có những anh độc thân ngỏ lời chân thành, muốn được chăm sóc, quan tâm nhưng em đều từ chối, phần vì nghĩ mình chưa thực sự sẵn sàng, phần vì sợ mình đang và sau này sẽ nuôi con, liệu thực sự có ai chấp nhận và bao dung được điều đó. Vậy nên độc thân lại vui vẻ.

Vậy mà khi con càng lớn, khi Tết nhất về, dù có mạnh mẽ tới đâu, trong lòng vẫn không che giấu được một nỗi buồn. Em mạnh dạn viết lên những dòng tâm sự này, có duyên sẽ gặp đúng người. Hy vọng gặp anh - một người đàn ông chín chắn, điềm đạm, đủ bao dung để chấp nhận và cùng vượt qua những khó khăn trong tương lai.

Mong gặp anh hơn em 5-10 tuổi nhé. Khoảng cách tuổi không quá xa để tư duy hai người dễ đồng cảm hơn. Ở độ tuổi này, anh có công việc và kinh tế ổn định để không quá lo lắng vấn đề cuộc sống sau này.

Em nay 33 tuổi, được mọi người nhận xét mi nhon, dễ thương. Tính cách em khá độc lập trong tư duy, lối sống và công việc, rất chịu khó nhưng cũng biết cách yêu thương bản thân để cuộc sống có nhiều niềm vui hơn. Em đang làm việc ở Bình Dương, nếu anh cũng ở gần sẽ nên duyên hơn.

Đôi lời chia sẻ về em. Hữu duyên sẽ gặp được nhau.

Gửi anh.

