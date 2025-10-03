Mong gặp người đàn ông chân thành, nghiêm túc

Chào anh, người đàn ông đang đi tìm mảnh ghép cuối cuộc đời mình, giống như em.

Rất vui khi gặp anh, em xin phép được giới thiệu đôi chút về bản thân nhé. Em chưa già, nhưng cũng không còn trẻ, chỉ lưng lửng giữa sáu mươi năm cuộc đời. Em chưa từng bước vào hôn nhân và cũng không có con riêng. Hiện em sống và làm việc tại Sài Gòn. Về hình thức, nếu anh thấy quá quan trọng, chắc mình bỏ qua nhau; em bình thường thôi nhé, nhỏ nhắn và mộc mạc. Có điều người ta thường nói: "Mọi vẻ đẹp đều nằm trong ánh nhìn của người có tình ý", nên nếu có cơ hội gặp gỡ, mình đánh giá sau hen.

Cuộc sống hàng ngày của em tương đối bình dị, đơn giản với ước mơ: "Khi mặt trời mọc, hết mình vì công việc; khi mặt trời lặn, ôm lấy người mình thương". Và em cũng muốn gặp người như thế, sống hết mình theo cách như em.

Ngoài công việc, niềm vui nho nhỏ của em là cà phê, nhìn ngắm phố xá, cảnh vật, con người và đặc biệt thích ngày mưa, nghe tiếng mưa rơi... Em hy vọng gặp anh - người đàn ông không ghét mưa và cũng yêu cà phê để nếu sau này có cơ hội, em muốn pha cho anh ly cà phê mỗi sáng; hoặc khi cuối tuần rảnh rỗi, hai đứa ngồi cà phê hai mình nhưng một chỗ nhé. Cà phê là thứ duy nhất em "nghiện", hy vọng sau này có thêm anh nữa là đủ rồi.

Tuy có vẻ là một người lãng mạn, nhưng em thực tế lắm. Em mong gặp anh, người đàn ông thật, có ý định nghiêm túc, nói nhiều hơn em, có chí cầu tiến, sống tích cực; tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa chút, chứ hung dữ em sợ. Cũng mong anh đã dứt hoàn toàn chuyện cũ, toàn tâm toàn ý bắt đầu một hành trình mới có em bên cạnh. Nếu đã yêu thương, em tình nguyện hết lòng, hết dạ, miễn là anh bày tỏ điều mình mong muốn, chúng mình sẽ cố gắng cùng nhau.

Em vốn chủ trương độc thân đến già, nhưng mỗi lần nhìn ba mẹ em chăm sóc nhau, em ước mơ mình cũng được may mắn như thế. Em đang nỗ lực tìm kiếm, không vội nhưng rất chân thành nhé. Em tìm một người cùng mình đi đến già, mong chờ chỉ một người duy nhất mà thôi. Em nghĩ rằng ông trời cũng sắp đặt rồi, cái giá cho sự chờ đợi này cũng sẽ rất xứng đáng.

Em gửi vài dòng sơ lược vậy thôi. Nếu có cơ duyên, câu chuyện sẽ được nối tiếp nhiều hơn anh nhé. Em chưa từng đưa ra tiêu chuẩn cụ thể nào về người đàn ông của đời mình. Nếu anh muốn tìm hiểu thêm, cứ mạnh dạn viết mail cho em nhé. Ai biết được anh có điều đặc biệt mà em đã bỏ lỡ. Em tự dặn mình sẽ chủ động, cố gắng, nhưng em đã bỏ lỡ mất hơn nửa năm rồi. Giờ đã sang tháng 10, em lấy hết can đảm, mở lòng mình và chào đón anh.

Note: mưa nhẹ nhẹ thôi, Sài Gòn mưa nhiều là tiêu luôn ấy anh nhỉ.

