Mong gặp người đàn ông bản lĩnh

Em là cô gái có công việc ổn định, cuộc sống gọn gàng, thích những điều giản dị như nấu ăn, đi dạo và đôi khi là lên kế hoạch cho những chuyến đi xa. Có những ngày em sống rất ổn, mọi thứ đều vào guồng, em biết cách tận hưởng một mình nhưng cũng hiểu rằng có một người đồng hành sẽ khiến những điều bình thường trở nên ý nghĩa hơn.

Em không ồn ào, không vội vàng; gặp người lạ hơi trầm nhưng khi thân rồi lại khá ấm áp và hơi tinh nghịch chút. Em tin vào những mối quan hệ được xây bằng sự chân thành, nơi hai người cùng trưởng thành và cùng hướng về lâu dài. Với em, tình cảm không chỉ là cảm xúc mà còn là sự lựa chọn, chọn ở lại, chọn cùng nhau đi tiếp.

Em tìm người đàn ông có bản lĩnh, sống có trách nhiệm với cuộc đời mình, có công việc và nền tảng đủ ổn định, sẵn sàng xây dựng một mái ấm; một người hiểu giá trị của sự chung thủy và cũng giống em, đang nghiêm túc tìm kiếm một gia đình hạnh phúc, bình yên nhưng vững vàng. Không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ trưởng thành để hiểu nhau và đủ kiên định để không dễ dàng buông tay.

Nếu anh cũng đang tìm điều đó, có thể mình nên bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện. Biết đâu, giữa rất nhiều người ngoài kia, mình lại chọn đúng nhau. Và em mong một ngày nào đó sẽ có một lời hồi âm từ đúng người.

