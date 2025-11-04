Mong gặp người con gái cùng già đi

Anh 36 tuổi nhưng được nhiều người khen trẻ như 28 tuổi, cơ thể rắn rỏi, khỏe mạnh vì là dân đam mê thể thao.

Là người sống tình cảm, thẳng thắn và nghiêm túc trong tình yêu. Không thích những mối quan hệ "cho vui" hay yêu kiểu qua đường, vì anh tin rằng người phù hợp là người mình phải trân trọng, không phải để thử rồi bỏ.

Anh đang làm bên mảng quản lý chất lượng (QA) và có làm kinh doanh tự do được hơn 6 năm. Anh từng làm kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể chủ động thời gian và biết cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi và chăm sóc một người quan trọng.

Hơn 10 năm gắn bó với thể thao và có thể chơi nhiều môn khác nhau, anh thích khám phá những vùng đất mới, mê du lịch không chỉ để ngắm cảnh mà còn để hiểu cuộc sống và hiểu người đi cùng. Nhiều người lạ gặp khen anh nhìn sáng sủa, gọn gàng, cân đối, khỏe mạnh. Anh cũng chia sẻ lại để em dễ hình dung.

Anh sống tích cực và có nhiều năng lượng tích cực. Anh cũng biết nấu ăn, nấu vài loại thức uống và biết đàn sơ sơ. Anh không hút thuốc, không rượu bia, không cờ bạc, cũng không hứa hoa mỹ, càng không dùng ngôn tình để "câu like". Là một người lãng mạn vừa đủ, hài hước và chung thủy.

Anh chỉ tin, nếu mình sống tử tế, nghiêm túc và đủ chân thành, sẽ gặp được người giống mình. Chỉ mong gặp một cô gái biết chăm sóc cho bản thân, đủ sâu sắc, nói chuyện hợp gu, sống tại Sài Gòn. Trường đời anh rất nhiều kinh nghiệm nên tình trường lại không giỏi. Nếu em tiếp xúc với anh đủ lâu sẽ thắc mắc tại sao một người như anh lại ế tới tận giờ.

Anh chưa từng kết hôn nên cũng muốn tìm một cô gái như vậy. Nếu em dễ thương xíu và lém lỉnh, vui vẻ càng tốt vì anh đủ trưởng thành để hiểu và bao dung. Nếu em cũng đang muốn tìm một người để xây dựng, không phải chơi đùa, một người có thể nắm tay em trong những ngày vui và cả những ngày không vui, tụi mình nên nói chuyện thử xem. Vì biết đâu, từ một cuộc trò chuyện tử tế lại bắt đầu được một mối duyên thật đẹp.

