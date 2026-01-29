Mong gặp người có duyên để tìm hiểu và yêu chân thành

Tôi là người đàn ông độc thân, sống và làm việc tại TP HCM.

Ở giai đoạn này, tôi mong tìm một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng muốn tìm hiểu và yêu trước, chưa đặt nặng chuyện cưới xin.

Tôi sống khá đơn giản, coi trọng sự chân thành, tôn trọng và cảm giác thoải mái khi ở cạnh nhau. Ngoại hình chỉ cần gọn gàng, ưa nhìn và biết chăm sóc bản thân là đủ.

Tôi hy vọng gặp một bạn nữ cũng nghiêm túc trong tình cảm, sống ở Gò Vấp, quận 12, Tân Bình, Tân Phú hoặc khu vực lân cận để tiện trò chuyện và tìm hiểu. Nếu có duyên, mong chúng ta bắt đầu bằng những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng.

