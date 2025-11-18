Mong gặp một người thật sự trách nhiệm và trưởng thành

Em sống khá giản dị, yêu sự bình yên, coi trọng sự thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau.

Em 32 tuổi, sống và làm việc ổn định tại Bắc Ninh. Sau nhiều năm tập trung cho công việc và gia đình, em nhận ra cuộc sống dù bận rộn đến đâu cũng cần một người để cùng sẻ chia và đồng hành. Em không vội vàng tìm kiếm tình yêu nhưng nghiêm túc mong muốn gặp một người thật sự trách nhiệm và trưởng thành - người hiểu giá trị của sự chân thành và biết trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

Em sống khá giản dị, yêu sự bình yên, coi trọng sự thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau. Em hy vọng gặp được người đàn ông có định hướng rõ ràng, biết chăm lo cho tương lai, không ngại gánh trách nhiệm và quan trọng nhất là đủ chín chắn để xây dựng mối quan hệ lành mạnh, bền vững.

Em không tìm kiếm sự hoàn hảo, chỉ hy vọng tìm được người phù hợp để cùng nhau tạo nên hạnh phúc giản đơn: những buổi trò chuyện nhẹ nhàng, những kế hoạch nhỏ cho tương lai và một mái ấm mà hai người cùng vun đắp.

Nếu ai đó tình cờ đọc được những dòng này và có cảm giác tương đồng, rất mong chúng ta có cơ hội bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chân thành.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ