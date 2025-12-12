Mong gặp gười đàn ông chân thành cùng em vun đắp hạnh phúc

Điều cuối cùng còn thiếu trong mảnh ghép của em là mái ấm gia đình và tiếng cười con trẻ.

Hôm nay là một ngày rét nhẹ và có mưa, ngồi trong ô cửa nhỏ nhìn lên bầu trời thăm thẳm và rộng lớn, em nhận ra thế giới này thật rộng, thật khó để tìm thấy anh. Nếu em cứ ngồi chờ đợi mà không chịu bước đi, kéo gần khoảng cách giữa chúng ta thì một mình anh tìm em thật vất vả. Vũ trụ như đã tiếp thêm năng lượng cho em và có lẽ mong cầu của em đủ lớn để bước qua vòng an toàn, em đăng bài trên chuyên mục hẹn hò để tìm anh, hy vọng thông điệp này gửi đến anh sớm nhất và chúng ta tìm thấy nhau.

Đôi nét giới thiệu về bản thân: em là cô gái ở quê hương Bắc Giang, sinh năm 1992, tốt nghiệp đại học và làm công việc nhân viên xuất nhập khẩu cho một công ty tại khu công nghiệp. Em có tính cách nhẹ nhàng, đôi khi suy tư và nội tâm, có khi rụt rè nhút nhát nhưng cũng là người sống có trách nhiệm, kiên định với lựa chọn của mình và cố gắng từng ngày để tốt hơn. Em tin vào nhân quả, luôn mong cầu và chăm sóc người thân, bạn bè trong khả năng có thể. Điều cuối cùng còn thiếu trong mảnh ghép của em là mái ấm gia đình và tiếng cười con trẻ.

Em mong muốn tìm thấy anh một ngày sớm nhất, một chàng trai ấm áp, chân thành, trân trọng gia đình, tôn trọng người bạn đời và luôn nỗ lực trong cuộc sống để cùng nhau xây dựng ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta.

Cùng chúc chúng ta sẽ sớm tìm thấy nhau và vun đắp hạnh phúc.

