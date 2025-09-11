Mong gặp em vào mùa thu Hà Nội

Hà Nội giờ sang thu. Mùa thu Hà Nội có lẽ là mùa thú vị nhất trong năm, nhất là vào cuối thu.

Anh mong gặp em - người con gái dịu dàng, tình cảm, biết quan tâm chăm sóc gia đình. Anh 38 năm độc thân, hướng nội, công việc bình thường thôi nhưng ổn định, em à. Anh là người Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở đây.

Anh đã đi tìm em rất lâu rồi, mà hoài vẫn chưa thấy. Đôi khi anh cũng bị dao động, cũng chùn bước, nhưng rồi lại đi tiếp vì anh tin mình gần đến đích. Anh vẫn mơ sẽ gặp em, sớm thôi, rồi mỗi chiều cùng ăn bữa cơm em nấu, anh phụ lặt rau hay rửa bát, lúc em giặt đồ thì anh chờ đem phơi... Những lúc rảnh rỗi, hai đứa mình đi dạo phố phường, đi chùa nếu em thích, dù anh chưa theo đạo nào đâu. Anh thích xem phim và hy vọng có em cùng đi xem vào mỗi cuối tuần. Anh ít nói nhưng tình cảm, yêu thật nên mong em cũng vậy nhé.

Anh từng có tiêu chí của mình, nhưng em cũng không nhất thiết phải theo. Chỉ cần mình có cơ hội tìm hiểu nhau, mọi tiêu chí đều trở nên vô nghĩa. Anh không quan trọng em độc thân hay đã ly hôn, cũng không quan trọng tuổi tác, vùng miền; miễn là em cũng đang tìm kiếm một người yêu thương chân thật. Anh đã thương sẽ hết lòng hết dạ vì em, niềm vui của anh cũng là niềm vui của em, nỗi buồn của em cũng là nỗi buồn của anh. Nhưng anh mong rằng bên anh, mọi nỗi buồn của em sẽ nhẹ nhàng như những cánh hoa, em nhé.

Hơi vội, nhưng anh hy vọng năm mới đến, anh có thể cùng em về chung nhà, được không?

Chúc em mỗi ngày mới đều có niềm vui.

Anh chờ thư em.

