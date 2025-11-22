Mong gặp em ở Hà Tĩnh

Anh thấy mọi thứ hiện tại ổn định, một công việc ổn, bố mẹ cũng ổn; mong tìm em, một cô gái bình thường, gia cảnh bình thường.

Anh sinh năm Tân Mùi, chưa từng lập gia đình. Sau bao nhiêu năm học tập và làm việc xa xứ thì tháng tư vừa rồi anh chính thức về làm việc trên mảnh đất quê hương trong nhà máy ô tô ở Kỳ Anh. Anh thấy mọi thứ hiện tại ổn định, một công việc ổn, bố mẹ cũng ổn. Mong tìm em, một cô gái bình thường, gia cảnh bình thường. Anh đã sẵn sàng cho cuộc sống gia đình, cho những buổi sáng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình thay vì ngủ nướng thêm một chút, cho những ngày tan làm và ghé mua chút gì đó và lăn tay vào bếp thay vì xỏ chân vào giầy và đi ra phòng gym, hay chạy một vòng dọc bên bờ sông thơ mộng. Là lúc ngồi xuống cùng em để nói chuyện nghiêm túc về kế hoạch của cả hai đứa.

Anh nghĩ em cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần sau một ngày dài. Có em rồi, anh nghĩ mình sẽ không còn suy nghĩ vu vơ rồi mình sẽ đi về đâu trong lúc làm việc nữa. Có thể anh sẽ có thêm sự tập trung để phát triển công việc hiện tại của mình. Nếu em là người thích khám phá, anh có thể đồng hành cùng em trên những con đường. Thi thoảng mình có thể cùng nhau xách vali lên và đi xa đâu đó để lấy lại năng lượng và nhiệt huyết. Anh cũng sắp xếp thời gian để bên cạnh những lúc em mệt mỏi. Có đôi lúc ta phải cho nhau những khoảng thời gian của riêng mình đúng không em. Đủ để chúng ta nhìn nhận lại và thấy tầm quan trọng của người thân bên cạnh mình em nhỉ.

Có lẽ mọi chuyện sẽ không dễ dàng nhưng anh sẽ luôn cố gắng để dẫn dắt mọi chuyện theo hướng vui vẻ nhất. Anh sẽ luôn cẩn trọng trong lời nói và việc làm của mình. Mong rằng dù có chuyện gì đi nữa chúng ta có thể cùng ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng với nhau. Dù em muốn đi theo hướng nào, mình hãy thử cho nhau một cơ hội nhé, biết đâu chúng ta có thể cùng nhau đi đến nơi đó.

