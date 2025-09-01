Mong gặp em để cùng viết tiếp hành trình yêu thương

Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình nền nếp, 33 tuổi, tính cách khá giản dị, sống có nguyên tắc và luôn đặt gia đình làm trọng tâm.

Sau nhiều năm tập trung cho công việc, giờ đây anh đã có sự nghiệp ổn định và mong muốn tìm người bạn đời để cùng xây dựng tổ ấm.

Về ngoại hình, anh cao 1m74, thân hình cân đối nhờ chăm vận động và duy trì lối sống lành mạnh. Bạn bè thường bảo anh có vẻ ngoài dễ nhìn, không quá nổi bật nhưng đủ để gây thiện cảm với người đối diện.

Tính cách anh khá vui vẻ, dễ hòa nhập, nhưng cũng có lúc thích ngồi một mình đọc sách thay vì tụ tập ồn ào. Anh sống đơn giản, không bia rượu, không thuốc lá, không cờ bạc, nói chung là không có gì khiến mẹ em phải lo lắng. Ngoài giờ làm, anh thích thể thao, đi bộ, đọc sách và thỉnh thoảng "xách balô lên và đi" để làm mới tâm hồn.

Anh chưa từng kết hôn, rõ ràng trong chuyện tình cảm và luôn xem gia đình là nền tảng để phát triển bản thân. Anh mong em cũng có những giá trị tương tự: một người con gái có gương mặt hiền hậu, thân hình cân đối, sống tử tế, nghiêm túc trong tình yêu, biết cư xử và chân thành với mọi người.

Nếu em dưới 30 tuổi và không ở quá xa Hà Nội hoặc Phú Thọ thì càng tuyệt vời để sau này chúng ta có thể dễ dàng về thăm gia đình hai bên mà không cần Google Maps chỉ đường quá lâu.

Anh tin rằng hạnh phúc không đến từ sự hoàn hảo, mà từ sự đồng hành và sẻ chia mỗi ngày. Nếu em cũng đang tìm kiếm một người bạn đời để cùng nhau đi tới cuối con đường, anh mong chúng ta có thể cho nhau một cơ hội.

Cuối cùng, chúc bạn đọc có một kỳ nghỉ Quốc khánh thật ý nghĩa.

