Mong gặp duyên lành dựa trên sự tử tế và chân thành

Người ta nói rằng nhân duyên là do ông trời sắp đặt; tuy nhiên, lại sắp đặt dựa trên sự cố gắng của mỗi người.

Ngày hôm nay, khi anh viết những dòng thư này, chính là anh đang cố gắng tìm thấy em – nhân duyên của anh, người anh đã tìm kiếm bấy lâu nay nhưng chưa gặp.

Anh quan niệm, vợ chồng là những người nguyện gắn bó với nhau suốt đời, đồng hành cùng nhau trên mọi bước đường cuộc sống, cùng trải qua vui buồn, cùng chia sẻ với nhau mọi điều trên cuộc đời này. Vậy nếu không chân thành và tử tế với nhau thì còn với ai được nữa?

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, về nhà rồi cũng chỉ có người vợ là lo lắng cho mình. Những người thân của mình cũng có cuộc sống riêng, con cái lớn rồi cũng có gia đình riêng, chỉ có vợ chồng đồng hành cùng nhau. Cuộc sống nhiều bon chen, phức tạp, rồi vẫn là hai người cùng chia sẻ, động viên, khích lệ, hỗ trợ nhau để xây dựng cuộc sống tốt nhất có thể. Ngoài ra còn rất nhiều điều khác nữa. Vậy nên, với anh, người vợ chính là người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời.

Anh thèm cảm giác sau mỗi ngày đi làm về có thể kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, dù chỉ là những câu chuyện linh tinh. Anh thèm cảm giác được cùng nhau làm việc nhà, cùng trải qua những sinh hoạt đời thường bình dị nhưng hạnh phúc. Anh quan niệm mọi việc trong gia đình là việc chung, đừng nghĩ rằng đó là việc của phụ nữ. Thậm chí, nam giới có sức khỏe tốt hơn thì hãy gánh vác nhiều hơn.

Nãy giờ hình như nói hơi sâu về chuyện vợ chồng, mà trước khi là vợ chồng thì hãy là người yêu nhé, em. Anh cũng mong được cùng em trải qua những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Hà Nội của chúng mình rất đẹp. Anh mong thời gian sắp tới sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp để lưu vào ký ức của chúng ta. Hà Nội không chỉ đẹp mà còn nhiều món ăn ngon, đặc biệt là ở khu phố cổ. Chúng mình mà thưởng thức hết, chắc phải mất nhiều thời gian đấy.

Một con người đúc rút ra được những quan niệm sống như anh vừa chia sẻ, thực ra cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Quá khứ làm nên con người hiện tại. Tuổi trẻ của anh cũng có những thăng trầm, trong đó có những điều không may mắn và cả những sai lầm. Khi anh rút ra được những bài học để đời thì gia đình nhỏ đã không còn nữa. Con anh hiện ở cùng mẹ. Câu chuyện đó đã qua nhiều năm, và anh phải bước tiếp. Anh mong những bài học ấy sẽ giúp anh trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn trong chính câu chuyện của chúng ta. Những quan niệm của anh bây giờ đều hướng đến những gì tốt nhất cho người đồng hành cùng mình và cho việc xây dựng một gia đình thật tốt.

Anh sinh năm 1979, nhưng đó là tuổi sinh học và tuổi cuộc đời, còn tuổi tâm hồn thì anh nghĩ mình khoảng 9x (cười). Mọi người bảo anh trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Thực tế là có những người đã "già" khi còn rất trẻ - già về tư tưởng cổ hủ, thiếu văn minh và không thích ứng được với đời sống hiện đại. Nên anh cứ mạnh dạn ấn định tuổi tâm hồn của mình như vậy, còn lại để em đánh giá nhé.

Anh chơi thể thao hàng tuần và có cơ địa tốt, chưa từng hút thuốc nên sức khỏe tốt. Anh cao 1m7x, nặng 7x kg. Anh có đam mê và chút năng khiếu âm nhạc, từng có trải nghiệm và lọt vào top đầu trong một cuộc thi âm nhạc quy mô toàn quốc. Nên anh mong sẽ được hát cho em nghe nhé.

Trong cuộc sống sẽ có những điều không đồng quan điểm, không sao cả, đó là nét riêng của mỗi người, có thế mới hấp dẫn nhau chứ. Anh không áp đặt gì hết, nhưng anh có chính kiến trong mọi chuyện. Anh sẽ tôn trọng cá tính riêng và góc nhìn riêng của em, không tranh luận hay cố gắng thay đổi em theo ý mình.

Số 6 nếu đối phương đứng đối diện sẽ nhìn thành số 9 mà, cả hai đều đúng. Khi đã gắn bó với nhau, anh tin mỗi người sẽ tự biết điều chỉnh sao cho phù hợp, vì cái lớn nhất là hạnh phúc gia đình. Không ai sinh ra đã hợp nhau cả, chỉ là vì nhau mà điều chỉnh, đặt mình vào vị trí của người kia.

Anh tôn trọng điều đó, nghĩa là cũng tôn trọng khoảng trời riêng của em. Anh không có tư tưởng kiểm soát, chỉ dựa vào sự tôn trọng và tin tưởng. Anh không có tư tưởng phân biệt con chung – con riêng hay nội – ngoại. Bố mẹ là bố mẹ chung. Anh tôn trọng giá trị truyền thống và tinh thần, nhưng cũng đủ hiện đại và văn minh.

Anh sống tại Hà Nội và đi làm cũng gần nhà. Ngoài công việc doanh nghiệp, anh đang xúc tiến thêm công việc giảng viên để tối ưu công suất bản thân, cho cuộc sống tốt hơn. Cuộc sống của anh bình thường như bao gia đình khác, và anh vẫn luôn cố gắng mỗi ngày.

Anh mong được gặp em. Nếu em có một bạn nhỏ, anh rất vui vì anh yêu trẻ con và sẽ có thêm một người để yêu thương. Quê em ở đâu cũng được, chỉ mong em làm việc ở Hà Nội để thuận tiện hơn. Nếu Tết em muốn về cho bố mẹ đẻ bớt nhớ con, anh hoàn toàn ủng hộ nhé. Cuộc sống của chúng mình, mình sẽ cùng nhau cân đối sao cho hạnh phúc nhất có thể, em nhé.

Mong em là một người bình thường, nhẹ nhàng, sinh từ năm 1987 trở về sau càng tốt, vì anh mong được che chở cho em nhiều hơn. Và như anh đã nói, tuổi tâm hồn của anh rất trẻ.

Nếu em không có đủ những điều trên, nhưng khi quen nhau lại có cùng quan điểm hay mong muốn đồng hành, thì mọi tiêu chí đều không còn quan trọng. Gọi là tiêu chí cho vui vậy thôi, chứ thật ra tất cả mong muốn của anh đều hướng về một người bình dị nhất.

Trên hết, anh coi trọng sự tử tế và chân thành dành cho nhau – không quá tính toán hay nặng nề tiền bạc. Anh là người coi trọng tình nghĩa hơn vật chất, nên nếu em ngược lại thì chắc không đồng quan điểm rồi. Anh cũng không hỏi thu nhập của em, vì anh không có ý định dựa vào đó cho cuộc sống sau này. Anh cũng không có suy nghĩ dựa vào gia đình bên ngoại điều gì, ngoài yếu tố tình cảm.

Tử tế với nhau thì những điều tốt đẹp sẽ đến một cách tự nhiên. Nhận được thư này, em hãy gửi email cho anh nhé – để còn biết thêm nhiều điều, gồm cả nhược điểm của anh nữa chứ. Rất mong.

