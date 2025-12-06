Biết đâu Noel năm sau, bàn tay em nắm lấy… chính là tay anh.

Em đã bước qua tuổi 30, sống và làm việc tại Sài Gòn. Cuộc sống của em nhỏ thôi nhưng em luôn cố gắng để nó đầy ắp những điều tử tế và đẹp đẽ. Em độc thân từ trước đến nay, biết chăm chút cho bản thân, giữ cho mình vẻ ngoài ưa nhìn và tâm hồn mềm mại giữa phố xá nhộn nhịp.

Em là người hòa nhã, dễ tạo thiện cảm, vui vẻ nhưng cũng có những lúc trầm lặng, thích những câu chuyện sâu sắc hơn là ồn ào chóng vánh. Em yêu bếp, yêu hương vị ấm áp của những bữa ăn tự tay chuẩn bị cho người mình thương. Ở nhà, em thích dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, tận hưởng ánh đèn vàng và giây phút bình yên bên thú cưng của mình. Còn khi có dịp, em cũng thích đi đến những nơi mới để tâm hồn thêm rộng mở và nhẹ nhàng.

Em cao 1m60, nặng 48 kg, dáng người thanh mảnh và hơi kén thịt lợn một chút, vì em là team yêu cá. Công việc văn phòng giúp cuộc sống ổn định, sau 17 giờ 30 mỗi ngày, em có thể dành thời gian cho người đặc biệt nếu chúng ta tìm thấy nhau.

Em mong gặp được người đàn ông trưởng thành, cao từ 1m67 trở lên, chững chạc, ấm áp và tử tế. Nếu anh sinh trong khoảng 1980 đến 1989, em tin rằng chúng ta sẽ dễ dàng đồng điệu. Mong anh làm công việc kinh doanh, tài chính ổn định, có chí tiến thủ. Em không ngại nếu anh từng có gia đình, chỉ cần ở hiện tại, trái tim anh sẵn sàng cho một hành trình hạnh phúc mới.

Với em, một người đàn ông hấp dẫn không nằm ở bề ngoài, mà ở bản lĩnh, đạo đức sống và cách anh yêu thương thế giới xung quanh. Nếu anh là người yêu động vật, biết quan tâm, biết giữ gìn và trân trọng điều mình đang có, có lẽ chúng ta đã gần nhau hơn một bước rồi.

Em viết những dòng này không phải để tìm một cuộc hẹn thoáng qua. Em mong giữa biển người rộng lớn này, chúng ta có thể nhìn thấy nhau, nhận ra nhau và không lỡ nhau thêm lần nào nữa. Biết đâu Noel năm sau, bàn tay em nắm lấy... chính là tay anh.

