Anh 32 tuổi, cuộc sống khá đơn giản: ban ngày tập trung cho công việc, chiều tối tìm niềm vui trong thể thao, cuối tuần đôi khi chỉ cần một ly cà phê và vài tiếng ngồi yên là đủ thấy bình yên. Ở tuổi này, người ta thường hỏi anh rằng: "Đã tìm được một nửa chưa?". Anh chỉ cười vì tin có những điều cần đến đúng thời điểm mới thực sự ý nghĩa.

Anh không tìm ai đó quá hoàn hảo, chỉ mong gặp được người có tính cách nhẹ nhàng, đủ ấm áp để xoa dịu những ngày mệt mỏi, đủ chân thành để cùng nhau vun đắp mái ấm. Anh trân trọng những giá trị gia đình và mong người đồng hành của mình cũng hướng về điều đó, không cần quá lớn lao, chỉ cần bữa cơm tối ấm cúng, những buổi sáng cùng nhau bắt đầu một ngày mới bình dị.

Nếu em ở đâu đó giữa thành phố này hoặc nơi nào đó xa hơn cũng đang kiếm tìm một người không vội vã, biết lắng nghe và sẵn lòng cùng nhau viết nên những điều giản dị nhưng thật lòng... có lẽ chúng ta đang tiến gần hơn chút rồi.

Anh vẫn ở đây, chờ một ánh nhìn đủ tin tưởng, một người đủ dịu dàng để cùng anh đi qua những năm tháng còn lại.

Gửi đến em - người con gái chưa từng gặp

