Mong gặp được bạn trai đủ chân thành

Em hòa đồng, chân thành, vừa truyền thống vừa hiện đại; thích áo dài, hoa, gốm, lụa, cơm nhà.

Em là Trang, độc thân, sinh năm 1986, sinh ra ở TP Vinh - Nghệ An. Hiện em sống và làm việc tại Hà Nội. Em tốt nghiệp đại học Hà Nội khoa tiếng Anh, đang làm việc tại công ty du học Hàn Quốc. Về ngoại hình: cao 1m62, nặng 53 kg, khuôn mặt dễ nhìn. Về gia đình: bố mẹ là cán bộ về hưu, hiền lành. Em có hai chị gái (em là con út) và có 4 người cháu dễ thương.

Em là người vừa truyền thống vừa hiện đại, thích áo dài, hoa, gốm, lụa, cơm nhà... Em hòa đồng, chân thành. Trong công việc, em là người trách nhiệm, chăm chỉ. Ngoài thời gian dành cho công việc, em tập yoga và đi bộ hàng ngày. Em thích du lịch, thích cả biển và núi. Mỗi năm luôn dành thời gian đi du lịch với gia đình và có cả chuyến đi một mình.

Về tình cảm: em đã trải qua một mối tình nhưng không đến được với nhau. Em mong rằng sẽ gặp được người tốt, có tình cảm chân thành, trân trọng và yêu thương em, có đạo đức tốt, lương thiện và ý chí. Còn dù ở đâu, nếu có tình cảm đủ lớn thì mọi thứ không có vấn đề gì. Nếu đủ duyên, em hy vọng sẽ được nghe thêm anh chia sẻ về con người và cuộc sống của anh ạ.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ