Mong gặp đúng người, đúng thời điểm

Chào anh - người bạn đồng hành em đang tìm kiếm giữa nắng gió Bình Dương.

Em sinh năm 1995, người con gái gốc Nam Định đang lập nghiệp tại đây. Em tự nhận mình là người hiền hòa, có chút hướng nội nên sau giờ làm thường chọn một góc nhỏ tại nhà để đọc sách hoặc nghe nhạc. Em không phải "siêu đầu bếp", chỉ biết nấu vài món cơm nhà giản dị nhưng em tin tình yêu sẽ làm hương vị món ăn thêm đậm đà.

Em không tìm một hình mẫu hoàn hảo, vì chính em cũng có những khuyết điểm đáng yêu như "dễ tăng cân" một chút hay đôi khi hơi lười nếu phải vận động một mình. Hy vọng anh cao từ 1,7 m, có công việc ổn định, nghiêm túc trong tình cảm và sẵn sàng cùng em san sẻ việc nhà. Nếu anh cũng có ý định gắn bó lâu dài với Bình Dương thì thật tuyệt.

Mình hãy bắt đầu bằng một buổi cà phê, nói về những điều nhỏ nhặt và biết đâu Tết này chúng ta không còn cô đơn. Nếu anh thấy nhịp đập của chúng ta có chút tương đồng, đừng ngần ngại gửi thư cho em nhé.

