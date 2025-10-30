Mong gặp đúng người để cùng anh trưởng thành

Em vui vẻ, thân thiện, hòa đồng, đang tìm người đồng hành để cùng bước tiếp trên chặng đường hiện tại và tương lai.

Em giới thiệu một chút về mình anh nhé: Em sinh năm 1996, cao 1m58, không quá xuất sắc nhưng cũng dễ nhìn. Em là cô gái thích thể thao, tuy nhiên cân nặng chỉ có 43 kg thôi ạ. Hiện tại, em làm nhân viên văn phòng. Em thích nấu ăn, tuy không hoàn hảo nhưng luôn chịu khó tìm hiểu công thức để làm ra món ăn vừa miệng nhất. Cô gái này quê ở miền Trung, đang sống và lập nghiệp cùng thành phố với anh, thành phố mang tên Bác.



Thời gian trôi nhanh quá anh nhỉ! Mới ngày nào còn chập chững, chân ướt chân ráo bước vào đời, quay đi quay lại đã đến cái tuổi nghĩ về một gia đình nhỏ rồi. Nhưng anh yên tâm, em không vì thế mà tạo áp lực cho bản thân đâu. Em vẫn luôn cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện mình hơn. Mong muốn của em là tìm được một nửa kia biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết yêu thương và cùng cố gắng. Em không tìm kiếm một mối quan hệ hoàn hảo, chỉ mong gặp đúng người để cùng nhau trưởng thành, cùng chia sẻ những điều giản dị hàng ngày. Nếu anh là người dễ nhìn, vui vẻ, hài hước một chút thì tuyệt vời quá, hai mình hợp gu rồi đó anh.



Nếu anh cũng tìm kiếm một người đồng hành như em, đừng ngần ngại liên lạc với em nhé. Biết đâu, chúng ta không trở thành tri kỷ của nhau, sau này mình vẫn có thể làm bạn, cùng nhau cà phê, tán gẫu cũng vui mà.

