Mong gặp đằng ấy trước khi mùa xuân hoa nở đến

Mình là cô gái nhỏ, xinh xắn, sắp sinh nhật tuổi 32, sống và làm việc ở Hà Nội gần 10 năm rồi.

Cuộc sống của mình vẫn chill, tích cực, thi thoảng tự làm mình không vui rồi tự nỗ lực kiếm niềm vui mỗi ngày. Hiện giờ thấy thiếu một người để cùng kể chuyện, cùng ăn bữa cơm tối hay đơn giản là cùng dỗi dỗi nhau cho vui.

Người ta nói, mỗi người sinh ra đều đã có một người dành cho mình. Vậy mà đằng ấy chưa chịu xuất hiện, hay còn mải bộn bề, hay còn vương vấn nơi đâu? Mình chờ mãi, mùa đông sắp đến rồi, lạnh lắm, đừng để mình phải đón thêm một mùa lạnh và cô đơn nữa nha.

Mình chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu. Chỉ mong đằng ấy cao ráo, dễ mến, tử tế và chân thành. Không cần hoàn hảo, chỉ cần biết trân trọng gia đình, yêu thương người thân và sống tốt hơn mỗi ngày.

Nếu đằng ấy chưa kịp đến vào mùa đông thì mong mùa xuân sẽ mang đằng ấy đến, trước khi hoa nở nhé. Cuộc sống có thể chẳng dễ dàng, nhưng chỉ cần hai người cùng nhìn về nhau thì sớm muộn gì cũng tìm được nhau thôi.

Cảm ơn đằng ấy, nếu có ghé qua dù chỉ là một đoạn thật ngắn cũng là điều đẹp đẽ mà mình trân trọng.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ