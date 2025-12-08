Mong gặp cô gái có lối sống lành mạnh, chưa từng kết hôn

Anh sinh năm 1987, chưa từng kết hôn, làm tự do bên ngành cơ khí.

Anh đang trong kỳ nghỉ vài ngày và đi chơi ở nhà một người thân. Em có biết anh chị hỏi anh nhiều nhất về chủ đề gì không? Đó là bạn gái, lập gia đình. Dù anh biết chắc anh chị sẽ quan tâm và sẽ hỏi.

Anh từng viết bài nhưng chưa gặp được người phù hợp. Tìm bạn đời thật không dễ dàng, đôi khi còn cần cả sự may mắn và duyên phận nữa.

Anh rất muốn có người cùng chia sẻ trong cuộc sống: mọi chuyện từ công việc, tâm trạng, dự định tương lai hay chỉ là sở thích... cùng nhau. Mình cùng tôn trọng, tin tưởng, chung thủy và cùng hoàn thiện bản thân, giúp nhau tốt hơn.

Anh cũng hiểu và học hỏi kinh nghiệm từ những người đã có gia đình. Những chia sẻ của họ khiến anh nhìn lại mình và thay đổi cho phù hợp hơn.

Anh cũng muốn giới thiệu em với những người thân của anh, để mình có thể đồng hành trong cuộc sống và cả những chuyến đi chơi. Anh đang muốn đến một nơi vào tháng ba năm sau.

Thông tin về anh: Anh chưa từng kết hôn, sinh năm 1987, cao 1m66, nặng 52 kg, ở Dĩ An, Bình Dương. Quê anh ở ngoài Bắc, nhưng anh tính sẽ định cư trong này. Công việc hiện tại của anh là làm tự do bên ngành cơ khí.

Mong em cũng độc thân, nếu được thì chưa từng kết hôn, ít tuổi hơn anh, lối sống lành mạnh và nghiêm túc muốn hẹn hò.

Mong nhận được thư. Anh sẽ phản hồi sớm nhất. Cảm ơn em.

