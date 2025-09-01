Mong gặp chàng trai luôn suy nghĩ tích cực, tử tế và chân thành

Em được mọi người nhận xét là tình cảm, hiểu chuyện, biết cách đối nhân xử thế.

Em sinh ra ở Thanh Hóa. Năm 10 tuổi, em chuyển vào Đồng Nai, là cô gái hòa đồng, dễ gần và hay được mọi người gọi là "cô bé hay cười" vì quan điểm sống của em là: cuộc sống ai cũng sẽ có những thăng trầm, có buồn và những lúc cảm chừng thật kinh khủng, nhưng những điều đó hãy cất lại sau mỗi buổi sáng trước khi bước chân đến nơi làm việc và gặp những người xung quanh mình. Em rất yêu thích trẻ con và thích các hoạt động từ thiện.

Em được mọi người nhận xét là tình cảm, hiểu chuyện, biết cách đối nhân xử thế. Em cảm thấy tự tin với những điều mọi người đánh giá về mình. Công việc hiện tại của em là quản lý của một trường mầm non nhỏ. Em là người khá cầu toàn và ngăn nắp trong mọi việc nên nếu ai chưa hiểu tính của em sẽ nói em hơi khó tính một chút.

Quan điểm sống của em là: mình thích những người tích cực vì họ sẽ cho những người bên cạnh cảm giác tích cực, cho dù đó là hoàn cảnh tệ nhất. Mình thích sự tử tế vì chỉ khi mình sống tử tế thì mình sẽ thấy cuộc sống này đẹp hơn.

Em mong tìm được người đàn ông của gia đình, có học vấn, có công việc ổn định và đặc biệt là thích kinh doanh, mạo hiểm và cầu tiến trong cuộc sống. Một người đàn ông không cần phải quá lãng mạn, nói quá hay mà hãy làm; vì mọi người và em sẽ nhìn vào những việc mà anh đang và cố gắng làm. Có thể thoải mái tâm sự mọi chuyện, chắc chắn sẽ có những bất đồng nhưng lúc đó mong anh và em cùng nhau hạ bớt cái tôi, có thể im lặng để suy nghĩ về những gì mình làm. Vì trong cuộc sống không phải lúc nào cũng đúng, nhưng biết kiềm chế và bớt cái tôi, hãy nhìn vào điểm mạnh của nhau để lấn át đi những cái chưa hoàn hảo, góp ý giúp nhau hoàn thiện thì chắc chắn sẽ vượt qua tất cả.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ