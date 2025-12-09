Mong gặp chàng trai cùng sở thích

Em chào anh, người lạ chưa quen và hy vọng chúng sẽ là người quen của nhau sau bức thư này.

Em sinh năm 1987, trước đây tốt nghiệp đại học và trở về quê sinh sống, làm việc. Nhưng về quê làm việc được mấy năm em lại quay lại Hà Nội và làm việc, sống tại đây cho đến giờ.

Em hiền lành, vui vẻ, luôn có giới hạn ở mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình. Cái gì thích em mới làm và tận hưởng, thay vì vào rạp phim, em đi cà phê hoặc đi chơi ở đâu đó có thể ngắm cảnh, thư giãn đầu óc. Em yêu thiên nhiên, yêu biển, yêu hoa, thích cắm hoa, ngắm hoa và thích chụp ảnh nữa. Trong tương lai gần, em cũng mong tìm được anh có cùng sở thích giống em.

Em có thể nấu nướng khá tốt, hiện tại sống một mình nên mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn, nhưng nếu có gia đình em sẽ là người biết chăm sóc cho gia đình của mình.

Em từng phải cố gắng rất nhiều, nên cũng bỏ lỡ những điều tốt đẹp và cơ hội hạnh phúc của tuổi trẻ, giờ đây nhìn lại thấy thiếu đi một thứ, đó là người bạn đồng hành với mình suốt chặng đường còn lại. Nhưng em vẫn không mất niềm tin vào tình yêu bởi vì khi đó bản thân càng trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong cuộc sống và tình yêu.

Hôm nay em viết những dòng thư lên đây để giao lưu, kết bạn và hy vọng có đủ duyên để tìm một nửa mảnh ghép còn lại của mình.

Về phía anh: em mong anh cũng đang sống và làm việc tại Hà Nội, ngoại hình không cần đẹp trai nhưng cần tươm tất, sáng sủa cho mình hợp đôi. Tuổi từ 38 anh nhé. Anh có công việc ổn và là người đàng hoàng, có trách nhiệm, không có hình xăm, không nghiện rượu và thuốc lá, tinh tế và chung thủy khi yêu.



Em viết như vậy hy vọng anh hình dung rõ nét về con người em, mong rằng khi chúng mình làm quen nói chuyện, chúng mình sẽ giới thiệu rõ về bản thân nhiều hơn cho cả hai hiểu nhau thêm.

Em viết thư lên đây mong sẽ có đủ duyên để kết nối và gặp được người bạn trai phù hợp, để có thể tiến xa hơn, sớm trở thành một nửa của em và là thành viên của gia đình em.

Hy vọng em sớm được gặp anh.

