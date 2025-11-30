Mong gặp chàng trai cao ráo, hài hước, nhẹ nhàng

Mình sinh năm 1998, cao 1m6. Thân hình có hơi đầy đặn một chút, nhưng vẫn ưa nhìn, dễ thương và dễ gần.

Mình làm văn phòng ở TP HCM, cuộc sống đều đặn và bình yên, nhưng đôi khi cũng cảm thấy lạc lõng giữa thành phố này. Mình là con gái miền Tây nhẹ nhàng và sống tình cảm, có lẽ vì vậy mà mình luôn mong một tình yêu chân thành, không màu mè nhưng đủ ấm áp để nương tựa.

Những năm vừa rồi, mặc dù quen với việc tự lo, tự chăm, tự vượt qua mọi thứ nhưng lâu dần càng thấy mong muốn có một người bên cạnh. Muốn có ai đó để cùng nói chuyện mỗi tối, để cùng ăn một bữa cơm giản dị, để biết rằng dù cuộc đời có mệt mỏi thế nào, chỉ cần quay về cũng có người chờ mình.

Mình hy vọng sẽ gặp được một chàng trai cao ráo chút, khoảng 1m7 trở lên, dễ nhìn, tính tình thoải mái và vui vẻ. Một người có công việc ổn định, biết phấn đấu, biết cố gắng cho tương lai. Quan trọng hơn hết là một trái tim hài hước, nhẹ nhàng, biết lắng nghe và biết yêu thương bằng sự giản dị mà chân thật. Nếu anh ở khu vực Nam Bộ hoặc miền Tây càng tốt... Ba mẹ mình cũng lớn tuổi rồi, mình không muốn chuyện tình cảm quá xa xôi khiến cả hai bên đều vất vả.

Mình không tìm mối quan hệ thoáng qua. Mình mong một người có thể cùng mình đi xa hơn, hướng về hôn nhân, về mái nhà nhỏ có tiếng cười, có bữa cơm ấm, có người để dựa vào sau một ngày dài.

Nếu anh đọc đến đây và cảm thấy đâu đó có sự đồng điệu... biết đâu, chúng ta có thể cho nhau một cơ hội để bắt đầu một câu chuyện mới. Một câu chuyện mà hai đứa cùng viết, chậm thôi nhưng chắc chắn và trọn vẹn.

