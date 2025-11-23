Mong gặp bạn gái vui tính, thật thà và thích thể thao

Với anh, tình yêu thương là khi hai mảnh ghép còn nhiều khuyết điểm gặp nhau, hòa hợp với nhau và cùng hoàn thiện.

Chào em, anh là một người bình thường, còn nhiều khuyết điểm và anh cũng không muốn tìm một người hoàn hảo. Với anh, tình yêu thương là khi hai mảnh ghép còn nhiều khuyết điểm gặp nhau, hòa hợp với nhau và cùng hoàn thiện, đó mới là mối quan hệ lâu bền. Cuộc sống hàng ngày của anh xoay quanh công việc, luyện tập (gym, chạy bộ, street workout), đọc sách, thỉnh thoảng có tập chơi guitar, xem phim, nghe nhạc, phượt, trekking... sẽ rất tuyệt nếu em thích thể thao. Âm nhạc là cầu nối mọi cảm xúc, biết đâu em cũng sẽ thích giai điệu của vài bản tình ca.

Với anh, một người vui vẻ và hài hước vẫn hơn một người xinh đẹp, đôi khi mình phải khùng khùng xíu mới vui. Nếu em cũng thích đi phượt để ngắm rừng núi, biển cả thì hay quá. Anh đi một mình mãi cũng thấy hơi buồn. Cuối tuần có người ra công viên chạy bộ cùng thì sẽ rất vui. Anh nghĩ việc cùng tần số, sở thích là quan trọng và chữ "Thương" vẫn hơn chữ "Yêu". Thấu hiểu, tôn trọng nhau là nền tảng của mọi mối quan hệ. Tất nhiên anh cũng đủ lý trí để hiểu là vấn đề tiền bạc, sự nghiệp quan trọng như thế nào. Chỉ cần mình tự lo được cho bản thân, biết phụ giúp ba mẹ như vậy là tốt rồi. Quan trọng hơn hết là mình thật sự yêu thương nhau và nhân cách đạo đức tốt.

Một vài lời anh không thể nào kể hết cho em được, nên em hãy gửi mail cho anh để mình có thể gặp nhau và nói chuyện với nhau em nha. Chúc tất cả những ai đang đọc bài viết của mình một ngày tốt lành. Cảm ơn VnExpress đã cho mình cơ hội để tìm cô gái của riêng mình. Cảm ơn rất nhiều.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ