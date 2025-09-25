Mong gặp bạn gái chưa từng kết hôn như mình

Mình sinh năm 1991, công việc ổn, có nhà riêng, gia cảnh ổn, nghiêm túc rõ ràng trong các mối quan hệ.

Tối nay thay vì đam mê với bộ môn cờ vua, mình dành thời gian để viết chút tâm sự tại mục quen thuộc. Cũng khá lâu rồi mới viết bài trên này, phần vì bận việc, phần chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và như nào sau những lần "thất bại" trong việc tìm kiếm nhân duyên. Mỗi lần câu chuyện không đến đâu lại làm bản thân rơi vào tình trạng chán nản và sau đó cần thời gian để cân bằng lại dù đơn thuần chỉ là nói chuyện, tìm hiểu bình thường hay gặp gỡ vì cũng đặt kì vọng vào đó. Hi vọng lần này sẽ thành công, muốn được yêu và cùng trải qua những khía cạnh của cuộc sống hôn nhân.

Mong tìm hiểu được bạn nữ bằng hoặc nhỏ tuổi hơn, chưa kết hôn giống mình, không có các mối quan hệ phức tạp và có thể dành thời gian để tìm hiểu nghiêm túc và chân thành. Các khía cạnh khác không quan trọng bằng sự hòa hợp giữa đôi bên và quan điểm vì nhau để đi đến cái kết hạnh phúc cuối cùng.

Mình sinh năm 1991, công việc ổn, có nhà riêng, gia cảnh ổn, tâm sinh lý bình thường, không vướng mắc những thứ không nên ở xã hội, nghiêm túc rõ ràng trong các mối quan hệ. Nhược điểm là suy nghĩ nhiều và phức tạp nên tự làm các mối quan hệ và chính mình mệt mỏi, cố gắng sửa dần dần, ngoại hình cũng thấp điểm.

Mình thích viết thư nhưng sẽ hợp lý hơn là khi cảm thấy phù hợp, chúng ta có thể gặp nhau, một bữa tối để tạo cơ hội cho bản thân là điều mình luôn muốn làm. Mong sẽ thành công.

