Mong gặp anh, người khiến em thay đổi và muốn thay đổi vì em

Em là cô gái tuổi Hợi điển hình, yêu sự ổn định nhưng cũng có dự định về công việc và cuộc sống mong anh sẽ ủng hộ.

"Bạn đối với mình mới chỉ là một cậu bé giống như cả trăm nghìn cậu bé. Và mình không cần đến bạn. Còn bạn cũng chẳng cần gì đến mình. Mình đối với bạn chỉ là một con cáo giống như cả trăm nghìn con cáo. Nhưng, nếu bạn cảm hóa mình, tụi mình sẽ cần đến nhau. Lúc đó bạn đối với mình sẽ là duy nhất trên đời. Mình đối với bạn sẽ là duy nhất trên đời. Hãy cảm hóa mình đi!

- Cần phải làm sao, hoàng tử bé hỏi.

- Cần phải rất kiên nhẫn, con cáo trả lời.

- Trước tiên bạn ngồi xa mình một chút, như thế, trên cỏ. Mình sẽ liếc nhìn bạn, còn bạn thì không nói gì cả. Lời nói là nguồn gốc của mọi sự hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày, bạn có thể ngồi xích lại gần hơn... Tốt nhất là nên quay lại vào cùng giờ giấc, con cáo nói.

- Chẳng hạn, nếu bạn đến lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ mình đã bắt đầu thấy hạnh phúc. Thời gian càng trôi qua mình lại càng hạnh phúc hơn".



Giống như Hoàng tử bé, em đã có may mắn được dành vài năm chu du, nhìn ngắm thế giới bên ngoài, nhưng em vẫn chưa có cơ duyên được gặp chú cáo của mình, người sẽ đồng hành với em trong bài học về sự kiên nhẫn và cùng em tạo nên những "nghi thức" của riêng mình. Khác với trong truyện, em hy vọng chú cáo sẽ ở lại cùng em không chỉ trong hình ảnh của cánh đồng lúa mì, vì em tin là chú cáo sẽ có thật nhiều bài học hay khác cho em, phải không ạ?

Anh à, anh có thấy thời gian trôi thật nhanh không? Thoáng chốc tháng 8 đã gõ cửa rồi. Mong chờ mùa thu dịu mát nhưng em cũng không khỏi bâng khuâng trước sự chảy trôi của thời gian, cảm giác chàng trai của mình thật khó nắm bắt. Em từng ước có một cuốn cẩm nang tình yêu, để em biết có thể tìm anh ở đâu và làm sao để chúng mình có thể ở bên nhau dài lâu. Nhưng có lẽ, trí tò mò của anh sẽ không thích điều này. Vậy nên, em sẽ miêu tả chút về bản thân mình để anh có thể nhận ra em dễ hơn trong thành phố đông đúc này nhé:

Em đang làm giảng viên một trường đại học và dự định gắn bó với công việc này dài lâu. Cũng giống như với công việc, em mong mình sẽ có một tình yêu chân thành và bình yên thôi. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, em rất yêu thành phố này nên sau nhiều năm du học ở nước ngoài, em quyết định trở về nhà để được gần gia đình. Em hy vọng anh cũng có ý định sẽ gắn bó với nơi này như em nhé. Mùa thu Hà Nội thật đẹp, chúng mình có thể cùng nhau khám phá thành phố quen thuộc này theo những cách thật khác, anh nhỉ! Cũng đôi khi em nghĩ Hà Nội tắc đường quá khiến anh mãi chưa tới được với em, khiến em băn khoăn liệu mình có nên chuyển qua một thành phố khác? Nhưng có lẽ, chờ đợi là hạnh phúc, sau này gặp được nhau mình sẽ trân trọng nhau hơn, phải không anh?



Anh biết không, trước khi gặp anh, em rất thích đi du lịch solo, thích cảm giác được chủ động trải nghiệm mọi thứ theo cách của mình, thời gian của mình, đặc biệt là khi tới những vùng đất mới. Nhưng gần đây, em lại nghĩ có một người bạn đồng hành trong những hành trình phía trước thật tốt. Có quá nhiều điều em chưa biết, nhiều nơi em "để dành" cùng anh khám phá hay trải nghiệm lại theo cách khác, còn anh chắc đã biết nhiều điều hay trước em và sẵn sàng chia sẻ với em. Cùng nhau, mình có một hành trình vui vẻ hơn, an toàn hơn, thú vị hơn?

Trên hành trình dài của chúng ta, em có thể không phải lon nước ngọt có ga tạo cảm giác sôi động, tươi mới mọi lúc nhưng sẽ là chai nước lọc giúp anh giải khát vào mùa hè và được xoa dịu vào mùa đông. Với em, cảm xúc vẫn là yếu tố quyết định, vì em muốn tìm một người bạn đời theo đúng nghĩa, không phải chỉ là bạn cùng nhà. Tuy em từng học chuyên hóa nhưng mong mình sẽ không gặp chemistry problem (vấn đề hóa học) nữa.

Đôi khi, yêu thương thật khó diễn tả bằng lời. Đặc biệt là với em, nói ra điều mình thực sự suy nghĩ thật khó, kể cả điều mình thích và không thích. Nếu em thấy thích anh thật, có khi em lại càng ngại ngùng đó. Vậy nên, hy vọng anh hãy kiên nhẫn với em nhé. Mình có thể nhìn nhau từ xa, rồi gần hơn một chút mỗi ngày, tạo ra những thói quen và dần dần "cảm hóa" nhau.

Dù không giỏi nói nhưng em luôn biết lắng nghe (dù có khi lâu lâu mới hiểu). Anh có thể tâm sự với em bất cứ chuyện gì, kể cả những suy nghĩ trong cuộc sống hay công việc. Dẫu là vấn đề em chưa biết, em cũng sẽ chăm chú lắng nghe và cùng anh giải quyết (nếu anh muốn). Em cũng rất vui nếu anh làm điều tương tự với em, để chúng ta cùng trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân theo cách mình mong muốn. Đồng hành cùng nhau hẳn sẽ cần một chữ duyên, nhưng phần lớn là phụ thuộc vào nỗ lực của chúng ta. Em hiểu không có hai mảnh ghép nào sẽ lập tức vừa khít, nhưng hy vọng có thể gặp được chàng trai khiến em muốn thay đổi và cũng sẵn sàng thay đổi vì em, thay vì rời đi ngay khi gặp phải những khác biệt.



Nghe một chút về suy nghĩ của em, chắc anh đang tự hỏi cô gái này trông thế nào. Em là một nàng heo nặng xương với chiều cao 1m67 (nếu anh cao trên 1,7 m thì thật tốt). Giao diện thì mỗi người có đánh giá riêng nhưng em cũng theo trường phái "Beauty is in the eye of the beholder" (Vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình), nên chắc hẹn anh khi mình có duyên gặp gỡ. Em thả tín hiệu vào vũ trụ rồi, hy vọng dù anh không trực tiếp thấy được bài viết này, bằng một cách nào đó, chúng mình cũng sẽ gặp được nhau. Em chờ thư anh.

