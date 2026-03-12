Mong gặp anh - người cũng tin vào sự chân thành

Người em mong gặp là một người đàn ông có học thức, công việc ổn định và sống tử tế.

Thư gửi anh,

Em sinh năm 1990, sinh ra và lớn lên ở một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, sống và làm việc tại TP HCM. Em giảng dạy tại một trường cao đẳng nên công việc hàng ngày gắn với việc nói, viết và giao tiếp với khá nhiều người.

Ngoại hình em hơi tròn trịa, dễ nhìn. Khi mới gặp, nhiều người thường nghĩ em khá dịu dàng, trầm tính và có phần nghiêm túc. Nhưng khi trò chuyện lâu hơn lại nhận ra em nói chuyện khá linh hoạt và đôi khi cũng có chút hài hước. Em thích những cuộc trò chuyện có ý nghĩa và cũng thích lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống, về cách mỗi người trưởng thành qua thời gian.

Cuộc sống của em hiện tại khá ổn định. Em yêu công việc đang làm, trân trọng gia đình và những mối quan hệ chân thành xung quanh. Vì vậy em không tìm kiếm một mối quan hệ vội vàng để lấp đầy khoảng trống nào đó, mà mong gặp một người đủ trưởng thành để cùng nhau xây dựng một cuộc sống bình yên và lâu dài.

Người em mong gặp là một người đàn ông có học thức, công việc ổn định và sống tử tế. Em luôn quan niệm rằng điều quan trọng không phải là quá khứ mỗi người đã trải qua điều gì, mà là cách họ sống ở hiện tại. Vì vậy em cũng cởi mở nếu anh từng trải qua một cuộc hôn nhân, miễn là anh vẫn tin vào sự chân thành và nghiêm túc trong một mối quan hệ lâu dài.

Nếu anh cảm thấy có chút đồng điệu, em rất vui khi nhận được một lá thư làm quen.

Chúc anh một ngày bình yên.

