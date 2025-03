Mong gặp anh giữa mùa xuân

Em suy nghĩ tích cực, lúc không làm việc hoặc đọc tài liệu thì em tập thể thao, nấu ăn, dành một chút cho việc chăm chút nhà cửa.

Mùa xuân đã đến mang theo bao hy vọng và mong ước cho một năm mới. Đêm giao thừa, mùi nhang trầm và âm thanh pháo hoa giòn giã hòa cùng vũ điệu ánh sáng khiến tâm trạng ai ai cũng háo hức và cảm thấy thật thiêng liêng trong giây phút chuyển mùa. Như mọi năm, điều em vẫn thường làm là viết cho mình một "wish list", trong đó là những việc em mong ước và cố gắng thực hiện để đạt được trong năm tới. Anh biết gì không? Có một điều mà mấy năm qua vẫn còn trong danh sách này, đó là tìm kiếm một người bạn đời.

Đi làm nhiều năm, tiếp xúc và trải nghiệm nhiều, em biết rằng sau tất cả chỉ có gia đình là bên ta suốt cuộc đời. Em độc thân, chưa từng lập gia đình mặc dù cũng có người theo đuổi. Có lẽ vẫn chưa gặp đúng người, đúng thời điểm. Mọi người thường bảo nhìn em đẹp và trẻ so với tuổi, có lẽ do gen và do em cũng có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khá quy củ. Công việc của em làm văn phòng và thường xuyên làm việc máy tính, nhưng em vẫn duy trì được vóc dáng cân đối và gọn gàng. Em cũng có suy nghĩ tích cực, lúc không làm việc hoặc đọc tài liệu thì em tập thể thao, nấu ăn, dành một chút cho việc chăm chút nhà cửa.

Em cũng tiếp xúc và làm việc với các bạn nước ngoài nên khá năng động. Bây giờ tư tưởng của các bạn phương Tây cũng bắt đầu có những điểm giống với phương Đông rồi và ngược lại. Em vẫn giữ những suy nghĩ truyền thống của phương Đông và bổ sung vào đó những xu hướng tích cực, năng động của thời đại mới.

Em hiện sống và làm việc ở Sài Gòn, cũng có suy nghĩ sẽ dịch chuyển trong tương lai. Dĩ nhiên nếu em tìm thấy anh thì mình sẽ cùng định hướng lại để bức tranh cuộc sống sau này có cả anh và em nhé. Em thích nếp nhà truyền thống, như sum họp gia đình dịp lễ tết, mừng tuổi ba mẹ, thăm hỏi bà con, bạn bè. Sau nữa là đi du xuân cùng người yêu thương. Mong gặp anh để năm tới em sẽ có một người bạn đồng hành, làm những điều này trong dịp tết anh nhé.

