Mong gặp anh dịp cuối năm để sang năm em bớt sợ đàn ông

Em sợ yêu, sợ hôn nhân, sợ đàn ông, thế nhưng lại có khao khát một mái nhà nhỏ, người chồng dễ thương, các con kháu khỉnh.

Vài tuần nữa là đến Tết nguyên đán rồi anh nhỉ! Em là cô gái có phần nhút nhát, ít nói, sống hơi nội tâm. Nơi bản thân chỉ có vài thú vui nho nhỏ của mình khi rảnh rỗi, cũng ít kiểu tụ tập đám đông nhiều, một phần vì ngại, một phần cũng vì đi một mình, nơi quán hay những nơi đông người, kiểu gia đình hay bạn bè tụ họp, em thấy mình cũng hơi ngại và lạc quẻ. Cuối năm rồi, em không mong đợi là có thể tìm được người đồng hành trong thời gian ngắn như vậy khi chưa tìm hiểu thấu đáo. Nguyện vọng của em trong bài viết này, chỉ đơn giản là tìm thấy ai đó có đủ thời gian cho một buổi hẹn hò tầm một hai tiếng, với các hoạt động mà cả hai hoặc một trong hai yêu thích.

Em cũng 36 tuổi, có một mối quan hệ và một mối tình hai năm kết thúc không tốt đẹp lắm. Bản thân cũng có chút sợ yêu, sợ hôn nhân và cả sợ đàn ông hay con trai luôn. Tuy nhiên, em lại có khao khát có một mái nhà nhỏ, một người chồng dễ thương, hiền lành, cùng những đứa con kháu khỉnh, dễ thương, đáng yêu, một gia đình chồng hiền lành và tử tế. Em chắc bất kỳ cô gái nào cũng mong ước những điều đơn giản vậy, có thể khác một chút tùy mỗi người. Em biết bản thân còn nhiều điều phải phát triển, phấn đấu để có thể đạt được ước mơ đơn giản đó. Thời gian đúng là sẽ không đợi ai, tuy nhiên, muốn vội cũng không vội được, vì em chỉ mới phát triển ở mức cơ bản nào đó thôi, cả chuyện yêu đương lẫn các chuyện khác.

Gói gọn trong bài viết này, em chỉ mong có cơ hội hẹn hò, gặp gỡ nhiều người nhất có thể, để bản thân bớt nhát và sợ trai một chút. Sang năm khi mọi thứ ổn hơn, em sẽ viết một bài tìm bạn đời sau khi em đã hết sợ con trai và đàn ông. Còn nếu vẫn sợ thì không có luôn bài viết thứ hai. Em cám ơn mọi người đã đọc bài viết. Chúc mọi người sẽ đón cái Tết nguyên đán sắp tới vui vẻ. Vì em chỉ có nhu cầu là cải thiện sự sợ đàn ông của mình nên chắc em chỉ gặp một người ở một thời điểm duy nhất một lần trong đời thôi ạ. Nếu có ý muốn gì xa hơn, em sẽ viết bài viết thứ hai sau khi em hết sợ và cũng rõ hơn em cần gì, thích gì ở người đàn ông. Khi đó, có thể ta sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cám ơn anh và mọi người đã đọc bài viết của em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ