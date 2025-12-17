Mong gặp anh để năm 2025 đáng nhớ hơn

Là cô gái độc lập, kiên trì và bền bỉ, nhưng đôi khi em cũng có lúc bị trùng lòng mình khi chưa gặp được một nửa còn lại.

Em là cô gái độc thân, sống và làm việc tại Hà Nội. Em làm quản lý việc trong lĩnh vực tài chính kế toán, có ngoại hình dễ nhìn, trang phục có lúc dịu dàng nữ tính, có lúc lại năng động dễ thương. Một ngày của em bắt đầu bằng việc nấu ăn chuẩn bị cho bữa trưa, trong ngày bận rộn với công việc nên buổi tối em thường thích đọc sách và nghe nhạc nhẹ. Sách em đọc nhiều nhất là truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh và nhiều loại sách khác. Cuối tuần em duy trì việc tập thể dục đi bộ, chạy bộ trong công viên gần nhà, xem một vài bộ phim yêu thích, thi thoảng ra ngoài gặp bạn bè hay về nhà thăm bố mẹ và người thân.



Thời gian trôi thật nhanh anh nhỉ, những ngày tháng cuối cùng của năm đang cận kề, cũng là lúc chúng ta đang bận rộn với nhiều deadline công việc. Những ngày tan làm về muộn, khi đôi mắt và cơ thể đã thấm mệt, nhìn những cô bác làm việc ngoài trời vừa mới vào ca làm việc đêm, em thấy bản thân mình đang còn may mắn và tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Để sáng ngày mai khi đi làm trên con đường cùng những tia nắng mới xen qua tán cây, sẽ lại là một ngày mới với nhiều sự hứng khởi và dự định sắp tới. Khi gặp được anh, em sẽ là một cô gái mang nhiều năng lượng tích cực, cùng một tình yêu chân thành và thuần khiết.



Là một cô gái độc lập, có tính cách kiên trì và bền bỉ, nhưng đôi khi em cũng có lúc bị trùng lòng mình khi chưa gặp được một nửa còn lại. Vào những ngày stress với công việc, hay qua những lần mất mát khi có người thân của mình đi xa, em lại càng mong gặp được người đó nhiều hơn cả. Vì khi gặp được người đó sớm hơn là mình sẽ được ở bên họ và người thân của họ nhiều hơn, sẽ được yêu và gửi đi tình yêu của mình tới họ thật nhiều. Em nghĩ tình yêu của mỗi người chúng ta đều được thể hiện một cách đơn giản và bình dị. Đó có thể là những bữa cơm nhà ấm cúng, những ngày đi du lịch xa tới một vùng đất xinh đẹp nào đó, là những ngày cuối tuần dành thời gian ở bên nhau, cùng ngủ nướng sau một tuần làm việc, chọn một bộ phim hay để xem...



Anh biết không, mỗi ngày tan làm đi qua hồ Hoàn Kiếm, em hay tưởng tượng ra cảnh em và người thương sẽ đi dạo quanh hồ, cả hai kể cho nhau nghe về một ngày đã qua, rồi nghĩ tối nay sẽ nấu món gì, hay đi ăn món ngon gì đó và cùng về nhà. Em thích cảm giác ngồi sau xe anh, khi gió lạnh của mùa đông tới, nhưng đôi tay và trái tim mình lại ấm áp, miệng hát vu vơ bài hát yêu thích, chạy xe qua những con đường sáng lung linh đèn, cùng nghĩ về một gia đình nhỏ với nhiều tiếng cười, cả hai cùng vun đắp và nuôi dạy con cái chăm ngoan. Ý nghĩ tích cực đó đã theo em qua nhiều năm tháng, em luôn tin rằng mình sẽ gặp được đúng người đó, vào lúc mà mình cần gặp. Một người mang lại cho em cảm giác an toàn, được che chở, vỗ về và sẽ cùng là điểm tựa cho nhau mỗi khi mệt mỏi.



Em mong gặp được anh vào một ngày gần nhất, một chàng trai ấm áp, chân thành, trân trọng gia đình, có lối sống lành mạnh, là người nhiều trải nghiệm, chín chắn, chủ động và luôn nỗ lực trong cuộc sống để cùng nhau xây dựng tương lai. Nếu anh cũng muốn tìm một người có thể cùng chia sẻ những bữa ăn giản dị, những câu chuyện vu vơ, những ngày bận rộn và cả những khoảng lặng yên bình, hãy gửi thư cho em nhé. Biết đâu giữa vô vàn dòng chữ trên mặt báo, chúng ta sẽ tìm thấy nhau để năm 2025 ý nghĩa và đáng nhớ hơn.

