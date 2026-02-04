Mong gặp anh, bạn đồng hành cho chặng đường phía trước

Em hy vọng có thể gặp được anh - người phù hợp để đồng hành trong chặng đường sắp tới.

Em tuổi Ngọ, quê miền Trung, làm kế toán cho một doanh nghiệp tại Sài Gòn. Tính cách em khá đơn giản, vui vẻ, sống tình cảm và coi trọng gia đình. Em không giỏi nói lời hoa mỹ, thường thể hiện sự quan tâm bằng hành động nhiều hơn.

Ngoài giờ làm, em chủ yếu dành thời gian ở nhà để nghỉ ngơi, thỉnh thoảng gặp bạn bè đi cà phê, dạo phố hoặc đi đâu đó ngắn ngày để đổi không khí. Khi sắp xếp được thời gian, em tham gia các chuyến tình nguyện đến những vùng đất xa Sài Gòn.

Sau những trải nghiệm trong cuộc sống, em mong tìm được mối quan hệ nghiêm túc, rõ ràng và lâu dài. Em tin rằng hạnh phúc không đến từ những điều quá lớn lao, mà từ sự tôn trọng, thấu hiểu và đồng hành với nhau mỗi ngày. Em hy vọng anh là người chín chắn, tử tế, có trách nhiệm, có chính kiến trong cuộc sống, hướng về gia đình và sẵn sàng cho một mối quan hệ bền vững.

Mong có cơ hội được làm quen và trò chuyện cùng anh.

