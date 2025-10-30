Mong em tự tin, độc lập

Anh tin rằng tình yêu bắt đầu từ những hành động, vì hành động yêu thương nên mới có cảm giác yêu.

Chào em, vợ tương lai của anh! Anh xin giới thiệu bản thân một ít. Anh sinh năm 1995, quê ở Tây Nam Bộ, đang làm công việc văn phòng tại Sài Gòn, thu nhập ổn định. Anh là kiểu người sống khá khép kín, ít giao tiếp. Mặc dù cũng muốn tình yêu tự tìm đến nhưng do đi làm rồi về nhà, ít nói chuyện với ai, dù là có muốn đi chăng nữa thì tổ tiên cũng không độ nổi, nên là anh bèn thử tìm tình yêu trên đây xem sao. Về quan điểm tình yêu: Tôn trọng, tin tưởng, lắng nghe, thấu hiểu. Anh tin rằng tình yêu bắt đầu từ những hành động, vì hành động yêu thương nên mới có cảm giác yêu.

Anh hy vọng em là một người độc lập, tự chủ, không phải anh không lo nổi cho gia đình của mình, nhưng anh tin vào khả năng của em. Anh không theo tôn giáo nào, nhưng có lẽ hướng theo đạo Phật nhiều hơn. Anh vẫn tôn trọng các tôn giáo khác, chỉ là nếu em có khác tôn giáo với anh thì hy vọng mình có thể tôn trọng tôn giáo đối phương.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ