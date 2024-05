Mong em tử tế, có đạo đức, tôn trọng người khác

Gia đình anh không có bạo lực gia đình, rượu chè, cờ bạc,… nên anh mong gia đình em cũng vậy.

Đọc VnExpress thấy nhiều đôi nên duyên từ chuyên mục Hẹn hò nên anh cũng mạnh dạn viết bài, hy vọng sẽ tìm thấy em. Anh 31 tuổi, người Hà Nội, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, sống cùng gia đình. Bố mẹ anh trước làm trong cơ quan nhà nước, hiện tại nghỉ hưu. Nói chung là gia đình anh cơ bản, lành.



Anh tốt nghiệp đại học, thời đi học cũng chỉ có kết quả học tập ở mức bình thường. May mắn thời điểm hiện tại anh có công việc được cho là khá tốt, với thu nhập ổn định, trên 1.000 USD/tháng. Anh cũng không có ý khoe khoang gì ở đây cả vì thấy còn nhiều người kiếm tiền giỏi hơn, bản thân vẫn phải cố gắng hơn nữa nhưng tự thấy có thể tự tin với mức thu nhập này, đủ cho các nhu cầu chi tiêu cá nhân, đóng góp sinh hoạt phí cho gia đình, thi thoảng đi chơi, đi du lịch và tiết kiệm cho tương lai. Anh chia sẻ luôn con số tại đây vì khái niệm thu nhập ổn định với mỗi người lại khác nhau, người thì cảm thấy 10 triệu đồng là ổn định rồi, người thì 15-20 triệu đồng hoặc hơn. Mỗi người có một con số, cao thấp vừa đủ khác nhau.



Sở thích: đọc báo, đặc biệt là VnExpress và bình luận của mọi người. Có thể nói là khi mở máy tính lên thì trang báo đầu tiên anh mở luôn là VnExpress để biết tin tức và ý kiến của độc giả. Mỗi ý kiến khác nhau lại cho anh một góc nhìn khác nhau về cuộc sống. Ngoài ra anh cũng thích tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, chính trị... Những ngày nghỉ ở nhà anh cũng không tranh thủ ngủ nướng mà thường đặt báo thức 7-8h sáng dậy, lướt web, xem tin tức, đọc thêm kiến thức để phục vụ cho công việc. Ngoài những lúc ở nhà nghỉ ngơi, anh cũng thích đi bộ, đi dạo, ngoài việc để vận động thì còn để ngắm nhìn đường phố, dòng người qua lại nữa. Anh hay tự đùa là Hà Nội mà không có tắc đường thì không phải Hà Nội nữa, những ngày lễ tết đường phố thông thoáng đi thì thích thật nhưng nếu lúc nào cũng thông thoáng vậy lại cảm giác hơi buồn.

Anh cũng có đọc sách, nhưng đa phần là sách kiến thức để phục vụ công việc, sách self-help thi thoảng cũng có đọc nhưng cảm thấy nội dung cũng na ná giống nhau, không có nhiều khác biệt lắm nên cũng không đọc nhiều. Anh cũng nghe nhạc để giải trí, có thể nghe tất cả các thể loại nhạc Việt, Âu Mỹ, Hàn, Trung, nhạc cách mạng, nhạc trẻ, remix.., miễn là cảm thấy giai điệu bắt tai, có ý nghĩa về lời bài hát. Anh không thường xuyên đi xem phim ngoài rạp lắm, số lần đi xem chắc đếm trên đầu ngón tay vì cảm thấy màn hình rộng quá, xem lâu mỏi mắt, cũng không có cảm giác FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ) như các bạn trẻ khác phải xem phim từ những ngày đầu tiên ra rạp. Nên là có nhiều phim gọi là bom tấn cho đến giờ anh vẫn chưa xem. Quan trọng là chưa có ai để đi xem phim cùng (cười).

Anh uống được rượu bia nhưng không uống nhiều, vừa đủ, cũng thi thoảng đi tụ tập ăn uống với bạn bè hoặc để phục vụ công việc. Anh đặc biệt tuân thủ quy định đã uống rượu bia thì không lái xe, vừa để an toàn cho bản thân, vừa chấp hành luật pháp nên chắc chắn nếu có sử dụng rượu bia thì sẽ đi taxi về nhà. Đọc những lời chia sẻ trên chắc em sẽ nghĩ anh là người hướng ngoại, thật ra không phải vậy, anh hướng nội nhiều hơn, không phải là người hoạt ngôn lắm đâu, nói chung là nói vừa đủ, nhiều khi cũng chẳng nói gì cả. Còn lúc nào cần phải hướng ngoại (chủ yếu là do công việc) thì anh lại chuyển sang chế độ nói nhiều hơn vậy. Tự nhận là người khá lành, không quá khó tính.



Về em, anh hy vọng em xuất thân từ gia đình cơ bản, không có gia cảnh quá phức tạp. Anh nghĩ tình yêu là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân là chuyện của hai gia đình. Kết hôn với một người không phải chỉ là kết hôn với người đó, mà còn ở với gia đình người đó nữa. Cuộc sống hôn nhân đôi khi không thể tránh khỏi những tác động từ gia đình, người thân xung quanh nữa.



Anh tưởng tượng em có sự nhẹ nhàng nữ tính, là người hướng về gia đình, có nhiều thời gian (ít nhất là hơn anh) để chăm lo cho gia đình, đặc biệt là con cái sau này vì thực ra anh cũng phải đi công tác xa nhà (không ít cũng không quá thường xuyên). Anh biết kiếm tiền là rất quan trọng, nhưng nếu cả hai người đều mải mê kiếm tiền mà có ít thời gian quan tâm đến con cái thì anh lo chúng sẽ không chú tâm đến việc học hành, sau này dễ hư hỏng nữa. Em yên tâm, anh sẽ cùng em chăm lo cho gia đình chứ không phó mặc hoàn toàn cho em đâu.



Anh cũng mong em có công việc và thu nhập ổn định, không nhất thiết phải thu nhập cao nhưng nếu được vậy thì tốt quá, chúng ta có thể hỗ trợ nhau về kinh tế gia đình. Người ta thường nghĩ đàn ông sẽ là trụ cột gia đình về kinh tế, thực tế là vậy, nhưng nếu cả hai người đều có thu nhập tốt thì điều kiện sống sẽ tốt hơn, mọi thứ chi tiêu trong gia đình, chăm sóc bố mẹ hai bên và con cái sau này cũng sẽ thoải mái hơn. Nếu thu nhập của em không quá cao thì em yên tâm, anh vẫn sẽ cố gắng là người gánh vác, còn nếu công việc và thu nhập của em tốt hơn anh thì biết đâu sau này anh lại lùi về làm hậu phương cho em thì sao (cười). Nhưng nếu có sự chia sẻ từ em thì còn gì bằng.



Anh không quan trọng ngoại hình lắm vì bản thân cũng không không phải là người có ngoại hình đẹp, chẳng có gì nổi trội, cao 1m64, khuôn mặt bình thường, tự nhận không đến mức ưa nhìn nhưng không đến nỗi ma chê quỷ hờn vì anh vẫn tiếp xúc với khách hàng. Nếu em muốn một người phải cao, đẹp, tuấn tú thì anh không đáp ứng được rồi. Vậy nên cũng không dám kỳ vọng em phải xinh đẹp, ưa nhìn gì cả, miễn sao ngũ quan hài hòa là được. Còn nếu em xinh xắn thì đó chính là may mắn dành cho anh.



Anh không mê tín nên không quan trọng chuyện tuổi tác, nên em kém tuổi, bằng tuổi, hoặc hơn 1-2 tuổi cũng không sao cả. Anh nhìn cũng già dặn hơn so với tuổi của mình. Em cũng không cần phải lo lắng về việc lấy chồng xa thì không được về ngoại ăn tết. Ai cũng có bố mẹ, gia đình, họ hàng nên về chuyện này chúng ta có thể sắp xếp sao cho hợp lý nhất. Cuộc sống không thể nào tránh khỏi có đôi lúc ý kiến khác nhau, thậm chí cãi vã, nhưng nếu có gì không vừa ý thì anh mong chúng ta có thể ngồi với nhau, chia sẻ để giải quyết vấn đề hơn là im lặng rồi đưa vấn đề đến ngõ cụt. Nếu em thích ăn gì, hãy nói ra để anh biết nhé, anh sẽ cố gắng đưa em đi ăn những món ngon; nhưng đừng "Em ăn gì cũng được nhé", anh sợ mình chưa đủ tinh tế để đoán em thích ăn gì đâu. Còn em nấu ăn ngon thì càng tốt (cười). Anh cũng làm được một số món cơ bản, chặt được gà nhưng xếp vào đĩa chưa được đẹp.



Trên đây là những lời thực sự chân thành và hoàn toàn nghiêm túc của anh. Hy vọng em không nghĩ những dòng anh vừa viết là những yêu cầu quá cao vì anh thấy đó là những điều cơ bản để tạo nên một mối quan hệ tốt, cũng như là một gia đình bền vững sau này. Tuy nhiên để tìm được một người giống hoàn toàn với những gì mình mong muốn thì có lẽ hơi khó, hợp được 60-70% đã là tốt rồi, rồi sau này trong cuộc sống đôi bên tự điều chỉnh, bù trừ và bổ sung cho nhau. Nếu em cảm thấy có sự tương đồng, hoặc đọc bài của anh có chút ấn tượng nào đó thì cũng đừng ngần ngại gửi thư cho anh, rồi từ từ chúng ta tìm hiểu nhau. Em cũng đừng quên giới thiệu bản thân nhé, vì càng chi tiết thì chúng ta sẽ càng dễ hiểu về nhau hơn.



Anh nghĩ thay vì chờ đợi duyên số thì tại sao chúng ta không tự đi tìm. Gặp được nhau qua VnExpress, đó cũng là duyên số. Hy vọng chúng ta sớm kết nối với nhau, gặp nhau hay nói cách khác là anh sớm tìm thấy em. Anh chờ thư của em.

