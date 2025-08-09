Mong em tử tế, có chút ngoại hình, chưa từng kết hôn

Anh không tìm kiếm điều hoàn hảo mà trân trọng sự đồng cảm, sự lắng nghe và nỗ lực từ cả hai phía.

Chào em, người anh chưa từng gặp, nhưng anh tin rằng mọi cuộc gặp gỡ trong đời đều bắt đầu từ một cơ duyên nào đó. Vậy nên hôm nay, anh chọn viết đôi dòng này, hy vọng rằng em, người đang đọc những dòng chữ này sẽ là một người đồng điệu về suy nghĩ và cùng anh xây dựng một hành trình mới trong tương lai.

Anh sống và làm việc tại TP HCM. Anh đã ngoài 30 tuổi, làm công việc thiết kế, một công việc mà anh thực sự yêu thích. Nó cho phép anh được sáng tạo, thể hiện cảm xúc, không ngừng học hỏi. Dĩ nhiên, công việc nào cũng có áp lực nhưng anh luôn cố gắng giữ cho mình sự cân bằng, lạc quan và tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé hằng ngày. Anh sinh ra ở Đắk Lắk, vùng đất cao nguyên đầy nắng, gió và cà phê. Có lẽ chính nơi ấy đã tạo nên một phần con người anh: sống chân thành, cởi mở và hướng về gia đình.

Trong các mối quan hệ, đặc biệt là tình cảm, anh luôn đề cao sự chung thủy và thấu hiểu. Anh không tìm kiếm điều hoàn hảo mà trân trọng sự đồng cảm, sự lắng nghe và nỗ lực từ cả hai phía. Cuộc sống của anh không quá sôi động, nhưng cũng không nhàm chán. Thời gian rảnh, anh thích nghe nhạc nhẹ, thưởng thức một ly cà phê trong không gian yên tĩnh, hoặc đi dạo đâu đó để tận hưởng không khí trong lành. Đó là cách anh sạc lại năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng. Anh tin rằng, sự giản dị và chân thành trong từng khoảnh khắc nhỏ mới chính là chất liệu nuôi dưỡng một mối quan hệ bền vững.

Anh viết những dòng này với mong muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài. Anh hy vọng em là một người tử tế, có chút ngoại hình, chưa từng kết hôn và biết quan tâm đến gia đình. Anh không cần một người hoàn hảo, mà chỉ cần một người sẵn lòng cùng nhau xây dựng, chia sẻ và đồng hành. Anh tin rằng chỉ cần hai người thật lòng, cùng nhau cố gắng thì hạnh phúc sẽ không quá xa. Nếu em cũng tìm kiếm một người bạn đời, không phải để lấp đầy khoảng trống, mà là để cùng nhau vun đắp và tạo dựng một tương lai thì anh rất mong có cơ hội được làm quen. Biết đâu, chỉ một lời chào hôm nay sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống của cả hai. Cảm ơn em đã đọc đến những dòng cuối cùng.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ