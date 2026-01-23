Mong em trân trọng những giá trị gia đình

Dù công việc bận đến đâu, anh luôn tin hạnh phúc cuối cùng của người đàn ông là được thấy ánh lửa ấm trong căn bếp gia đình.

Chào em, người bạn đồng hành tương lai. Anh lớn lên và làm việc tại Hà Nội. Công việc hiện tại của anh là cung cấp các thiết bị phục vụ cho các dự án, công trình, một ngành nghề kết hợp giữa phẩm chất kinh doanh và tư duy kỹ thuật. Anh theo nghề cũng lâu rồi và hiện tại anh cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với sự nghiệp này. Anh có ngoại hình sáng, vốn là người theo đuổi lối sống lành mạnh, thích vận động, thể thao, hạn chế tối đa những cuộc nhậu và những ly rượu. Đặc biệt, không bao giờ anh đụng đến điếu thuốc, luôn hướng về gia đình, mong em cũng là người phụ nữ trân trọng những giá trị gia đình.



Dù công việc có bận rộn đến đâu, anh vẫn luôn tin rằng hạnh phúc cuối cùng của người đàn ông là được thấy ánh lửa ấm trong căn bếp gia đình. Anh tìm một người đồng hành không cần quá cầu kỳ, chỉ cần em là người phụ nữ hướng về gia đình, biết yêu thương và cùng anh vun đắp cho tương lai. Anh đã sẵn sàng để che chở và là điểm tựa cho em. Hy vọng giữa thành phố đông đúc này, lá thư trên sẽ giúp anh tìm thấy em.

