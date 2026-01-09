Mong em nữ tính, hiền thục

Chào em, người tình cờ đọc được bài viết này của anh và có thể sẽ trở thành một nửa còn thiếu mà cả hai đang tìm kiếm.

Anh sinh năm 1994, cao 1m75, nặng 61 kg, quê ở Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 60 km. Bố mẹ anh làm ruộng nhưng đã dành tất cả những gì tốt đẹp cho chị gái và anh, cũng như dạy anh những điều cần thiết trong cuộc sống.

Duy chỉ có việc tán gái và lấy vợ, bố mẹ bó tay với anh thôi, dù đã làm công tác tư tưởng rất nhiều lần (cười).

Trước đây, anh tốt nghiệp trường Bách khoa, đang làm cho công ty nước ngoài ở quận Hai Bà Trưng. Anh cũng đang có công việc phụ, làm online nhưng thu nhập chưa đáng kể. Ngoài ra, anh học thêm một ngoại ngữ bên cạnh tiếng Anh.

Anh chưa có nhà hay xe, nhưng đó là mục tiêu anh hướng tới vì xác định sẽ sống ở đây lâu dài.

Anh viết bài này với mong muốn tìm được một nửa nữ tính, hiền thục, có chút cá tính cũng ổn. Em có công việc ổn định, lấy sự tôn trọng, chia sẻ, động viên, hạnh phúc gia đình và niềm vui với con trẻ làm mục tiêu và mong muốn lớn nhất sẽ thật tuyệt. Anh sẽ làm phần việc còn lại nhiều hơn, nhất là khía cạnh kinh tế, để em có thể dành nhiều thời gian cho gia đình, con cái và cả bản thân em nữa.

Em ở quanh Hà Nội, khoảng 50 km trở lại thì anh không mong muốn gì hơn, chỉ chờ xem duyên mình đến đâu và có hợp nhau để đi xa hay không, dù chắc chắn sẽ có những khác biệt.

Cảm ơn em đã đọc bài viết này của anh. Chúc em và cả những anh, chị đang đọc bài viết này nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an.

Chờ thư em.

