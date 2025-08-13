Mong em mộc mạc, biết chăm lo thu vén gia đình

Mình nỗ lực tu dưỡng, hướng tới lối sống tử tế, thiện lương, ham học hỏi, yêu thích thể thao, đọc sách, tìm hiểu tài chính, văn học.

Chào các bạn! Mình 47 tuổi, sống cùng gia đình tại một ngõ nhỏ ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hiện mình làm trong lĩnh vực căn hộ dịch vụ, phòng trọ cho thuê và tư vấn thêm chút về dược. Công việc giúp mình phần nào chủ động thời gian, tài chính cơ bản ổn định, một nơi trú mưa nắng nho nhỏ. Mình nỗ lực tu dưỡng, hướng tới lối sống tử tế, thiện lương, ham học hỏi, yêu thích thể thao, đọc sách, tìm hiểu tài chính, văn học, thiền và duy trì lối sống lành mạnh, kỷ luật.

Mình luôn ưu tiên sức khỏe và hạnh phúc gia đình lên hàng đầu, vì mình tin chỉ khi mình và người bạn đời biết yêu thương chính mình, quan tâm chăm lo cho nhau, chúng ta mới đủ sức khỏe, quan tâm chăm sóc hai bên cha mẹ. Mình trân trọng những giá trị truyền thống, có thiện cảm với đạo Phật, mình tin vào sự tỉnh thức trong đời sống hiện tại.

Mình hy vọng gặp được người phụ nữ đồng điệu, có chút chiều sâu thì ổn quá, lương thiện và nhẫn nại, muốn cùng mình gắn bó lâu dài, sẻ chia mọi điều trong mỗi nhận thức, cảm xúc, từ lý tưởng sống đến từng niềm vui bé nhỏ hàng ngày. Mình tuyệt nhiên không dám kén chọn, những điều trên chỉ là mong ước, còn nếu ưu tiên chỉ mong em là người phụ nữ bình thường, mộc mạc chân chất, chăm lo thu vén gia đình, trân trọng hạnh phúc mỗi ngày từ những điều bình dị.

Mong em ở khu vực miền Bắc, miền Trung, sẽ thuận tiện hơn khi em công tác và làm việc ở khu vực nội thành Hà Nội và phụ cận. Rất mong em có cách nhìn nhận cởi mở, thân thiện để chúng ta có cơ hội xem ảnh, trò chuyện và gặp gỡ trực tiếp.

