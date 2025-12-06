Mong em là bến đỗ của đời anh

Anh ngồi viết những dòng này khi những ngày lễ đã cận kề. Mong được cùng em dạo phố, ngắm Sài Gòn về đêm trong những ngày sắp tới.

Chào em, người phụ nữ đang đọc những dòng chữ đầu tiên từ tấm lòng chân thành của anh. Thành phố dường như bao la, rộng lớn quá, hay chúng ta chưa đủ duyên lành để gặp gỡ. Anh tìm em từ rất lâu rồi, em biết không?

Anh 42 tuổi, cao 1m69, nặng 68 kg, ngoại hình ưa nhìn. Anh quê ở xứ Nghệ nhưng hiện tại sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh yêu thích thể thao, ca hát, nuôi chó, mèo. Anh có giọng hát truyền cảm, chắc chắn sẽ hát cho em nghe khi chúng ta về chung một nhà. Anh cũng đam mê khám phá những vùng đất mới, hi vọng được đồng hành cùng em trên mọi nẻo đường.

Anh làm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, anh vui vì được làm đúng sở thích và được cống hiến với nghề. Với công việc và thu nhập ổn định, anh đủ tự tin để đồng hành cùng em trong quãng đời còn lại. Hiện anh đã có một ngôi nhà nhỏ ở Tân Bình, sạch sẽ, ấm cúng, chỉ thiếu em nữa là vừa trọn vẹn hạnh phúc.

Trong cuộc hôn nhân trước, anh đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều, nhưng có lẽ duyên đến, duyên đi là lẽ rất bình thường, anh vui vẻ chấp nhận điều đó như một lẽ vô thường của cuộc sống. Anh có hai con đang ở cùng anh (8 và 12 tuổi), cả hai đều rất ngoan và học giỏi. Chắc chắn các con sẽ quý và yêu mến em, anh tin là như vậy. Hai bé luôn là động lực cho anh phấn đấu và là niềm an ủi, động viên trước bao áp lực ngoài cuộc sống.

Anh mong gặp em, người phụ nữ chân thành, có trái tim nhân hậu, luôn lạc quan và có cái nhìn tích cực trong cuộc sống. Thật tuyệt vời vì em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh cũng là điều anh mong ước. Anh mong em cùng anh xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc. Chuyện tình cảm trước kia của em, anh không quan tâm, chỉ mong hiện tại có tâm thiện lành và tin vào nhân quả.

Chúc em luôn vui khỏe và công việc thuận lợi.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ