Mong em hiểu chuyện, yêu thương gia đình, hiếu thuận với cha mẹ

Mấy hôm nay, trời thu Hà Nội đẹp đến nao lòng, khiến lòng anh thấy luyến tiếc khi không có em bên cạnh, cùng anh dạo mát trên những con phố giữa trời thu Hà Nội.

Chào em - người con gái sẽ cùng anh đi hết phần đời còn lại. Giới thiệu một chút về bản thân: anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, gia đình cơ bản và tri thức khi ba anh là giảng viên đại học, còn mẹ là nhân viên kinh doanh, nay đều đã nghỉ hưu. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, anh đầu quân cho một công ty đa quốc gia chuyên về lĩnh vực tài chính tại Hà Nội và đang giữ vị trí quản lý.

Ở tuổi 27, anh nghĩ đây không còn quá trẻ để tìm cho mình một người đồng hành trên những chặng đường sắp tới, chia sẻ buồn vui trong công việc và cuộc sống. Anh tin rằng nỗi buồn nếu được chia sẻ sẽ vơi đi rất nhiều. Anh chỉ mong em là người hiểu chuyện, hiền lành, chăm chỉ, nhân hậu, yêu thương gia đình, hiếu thuận với cha mẹ và biết nấu ăn một chút để chúng ta có thể cùng nhau nấu những món ngon.

Công việc của anh đôi khi yêu cầu làm đến nửa đêm, nên anh hy vọng em là người yêu nét đẹp lao động và không cảm thấy tủi thân khi có ngày anh chỉ nhắn tin hỏi thăm và trò chuyện lúc muộn. Anh tin em sẽ hiểu và thông cảm, vì những điều anh đang làm là để xây dựng tương lai vững chắc cho gia đình nhỏ. Tuy bận rộn nhưng khi rảnh, anh thích đọc sách, xem phim, trồng cây, cà phê cuối tuần và đặc biệt là đi bộ.

Anh có thể đi bộ rong ruổi, lang thang ở các ngóc ngách Hà Nội, mua tặng em một bó hoa, nhâm nhi cốc cà phê, ăn xôi cốm ở phố Nhà Thờ, ngắm dòng người tất bật vào dịp cuối tuần; hoặc khám phá nét đẹp lao động, nếp sống của người dân địa phương ở những nơi anh từng đặt chân. Anh hy vọng em cũng yêu thích khám phá, để nếu em không thích đi bộ thì vẫn có thể ngồi sau yên xe, cùng anh trên những cung đường tuyệt đẹp của Việt Nam. Tuy thích đi đây đó nhưng anh không phải típ người hướng ngoại.

Anh trầm tính, không thích nhậu nhẹt, chỉ muốn về nhà ăn cơm và trò chuyện cùng em sau ngày làm việc. Anh tự tin mình hiểu chuyện, chín chắn, có trách nhiệm, đủ trưởng thành để em tin tưởng, dựa vào những lúc yếu đuối. Nếu em thấy chúng ta có điểm chung và muốn chia sẻ cùng anh, hãy gửi thư sớm nhé. Anh vẫn luôn chờ thư em.

