Mong em hiền hậu, biết quan tâm và chia sẻ

Hy vọng em ở TP HCM hoặc có ý định sinh và làm ở đây; anh có mái ấm nhỏ tại đây và mong xây dựng tổ ấm cùng em.

Chào em, cô gái anh hy vọng sẽ đọc được những dòng này. Anh sinh năm 1993, cao 1m70 với ngoại hình bình thường. Quê anh ở một cù lao miền Tây, bình yên nên tính cách của anh cũng nhẹ nhàng và dễ chịu. Anh đã học và làm việc tại TP HCM hơn 7 năm, sau đó có cơ hội nên làm việc tại nước ngoài đến nay. Công việc hiện tại của anh là kĩ sư phần mềm, yêu thích công việc này vì nó giúp anh được tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ và phát triển bản thân mỗi ngày. Sau những năm tháng làm việc ở nước ngoài, anh nhận ra mình muốn ổn định và xây dựng cuộc sống hơn là tiếp tục thay đổi môi trường sống. Vì vậy anh quyết định trở về Việt Nam và tìm kiếm một nửa phù hợp để cùng nhau xây dựng tổ ấm.



Mặc dù không giỏi ăn nói nhưng anh là người sống tình cảm, biết quan tâm và chăm sóc người khác. Sau nhiều năm vất vả nơi đất khách quê người, anh tin mình đủ điều kiện để lo cho một gia đình nhỏ, để em và con cái sau này không phải lo lắng nhiều về tài chính. Anh thích và mong muốn được cùng em chia sẻ những bữa cơm gia đình ấm cúng. Anh cũng thích du lịch, khám phá những vùng đất mới và trải nghiệm văn hóa khác nhau. Anh hy vọng có thể cùng em đi đến nhiều nơi, tạo nên những kỷ niệm đẹp bên nhau.



Về em, anh mong muốn em là người hiền hậu, biết quan tâm và chia sẻ. Hy vọng cô gái có ngoại hình dễ nhìn, biết chăm sóc bản thân và có lối sống lành mạnh. Về em, anh mong em là cô gái tóc dài, ngoại hình ưa nhìn dễ thương (má lúm là không lối thoát), độ tuổi khoảng 25. Anh mong em là một người dịu dàng nhưng có sự dí dỏm và hài hước. Anh tin rằng sự kết hợp giữa sự nhẹ nhàng và tinh thần vui vẻ sẽ tạo nên một mối quan hệ đầy màu sắc và thú vị. Anh hy vọng em đang ở TP HCM hoặc có ý định sinh sống và làm việc tại đây, anh đã có một mái ấm nhỏ tại đây và mong muốn xây dựng tổ ấm cùng em.



Anh mong rằng em sẽ đọc được những dòng này và cảm thấy có chút gì đó đặc biệt. Nếu em cảm thấy chúng ta có thể hợp nhau, anh rất mong được nghe từ em - nơi bến đỗ bình yên của cánh chim lạc.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ